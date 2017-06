Felvásárlási csata indulhat az Amazon miatt

13,7 milliárd dollárt fizetne az Amazon a Whole Foods-ért

Sokan vannak, akik bármit megtennének azért, hogy ne sikerüljön a deal

Pénteken jelentette be az Amazon, hogy részvényenként 42 dollárt kínál az élelmiszerkiskereskedő Whole Foods-ért , a hírre világszerte meredeken esett a kiskereskedelmi cégek árfolyama (Kroger, Walmart, Sears, Tesco stb.), miközben az Amazon és főleg a Whole Foods árfolyama emelkedett, utóbbié előbb 42 dollárig, de nap közben magasabban, közel 43,5 dolláron is állt.Az, hogy miért emelkedett az Amazon 42 dolláros ajánlata fölé a Whole Foods, amiatt van, hogy a befektetők egy része arra számít, hogy más ajánlatok is érkeznek a kiskereskedelmi láncra, akár felvásárlási csata is kialakulhat. Egyébként nem csak a befektetők egy része, de a Morgan Stanley elemzője is erre számít, szerinte más ajánlatok is érkeznek majd, ezért emelte 48 dollárra a célárát, sőt, olyan kimenetelt is el tud képzelni, amiben 57 dollárt érnek a Whole Foods papírjai, ugyanis sokan bármit megtennének azért, hogy feltornásszák az árat, és az Amazon sokkal drágábban jusson a Whole Foods-hoz, vagy azért bidelnének, hogy ne az Amazon legyen a végső vevő.