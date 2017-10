A magyar GDP háromszorosába került a klímaváltozás az USA-nak

A 350 milliárd dolláros összegbe - ami Magyarország éves GDP-jének közel háromszorosa - azonban az idei év három hurrikánjának hatásai nem értendők bele, ahogyan a 2017-es erdő- és bozóttüzek költségei sem. Márpedig az idei hurrikánszámlák igencsak borsosnak tűnnek: az előző héten a szenátus 36,5 milliárd dolláros támogatásról döntött Puerto Rico számára. A Harvey hurrikán pusztítását követően pedig szeptemberben a kongresszus 15,3 milliárd dolláros segélyről határozott.A számvevőszék szeptemberben készült, de csak október végén publikált jelentése alapján ráadásul az Egyesült Államok szövetségi kormánya nem tervezte hatékonyan a kapcsolódó költségeket.A GAO (U.S. Government Accountability Office) a különféle klímamodelleken alapuló lehetséges időjárási kondíciók adatait alkalmazva igyekezett a klímaváltozással összefüggő katasztrófák - egyebek mellett az áradások és a terménybiztosítások költségeit megbecsülni. A GAO numerikus modellek segítségével a globális felmelegedés jövőbeli lehetséges gazdasági hatásait és kormányzati kockázatait is igyekezett előre jelezni. A hivatal szerint a viharok, aszály vagy éppen erdőtüzek kockázatai valószínűleg emelkedni fognak a következő években.A jelentés szerint a szövetségi kormányzatnak a klímaváltozással összefüggő veszélyeket magas kockázatként kellene meghatároznia. A kockázat által egyik legsúlyosabban érintett területet a közlekedési és egyéb infratsruktúra jelenti a dél-keleti régióban, de New York térségében is - szögezi le a GAO.