A szélenergia megoldhatná az emberiség energiagondjait?

A megújuló energiaforrásokról bővebben is szó lesz a Portfolio Energy Investment Forum 2017 konferencián. Még nem késő regisztrálni. ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

A jelentés zöld jelzést adhat az iparágnak a további fejlesztést, illetve annak irányát illetően

Bár nem valószínű, hogy ezt az elméleti potenciált valaha megközelítőleg is kiaknázná az emberiség, azonban a hatalmas potenciál folyamatos támogatást nyújthat a technológiafejlesztésnek is. A szélerőművek terjedésének következő nagy hulláma így a nyílt tengeri úszó szélerőmű farmokról szólhat, amelyek egyébként máris megjelentek a világ különböző pontjain. A technológia révén a sekélyebb partmenti vizeket követően a belső, mélytengeri területeket is meghódíthatják a szélerőművek, amelyeknek nincs szükségük szilárd talapzatra.- véli Ken Caldeire, a tekintélyes Carnegie Intézet kutatója, a jelentés egyik szerzője. Washington Post által ismertetett számításaik során a tanulmány készítői arra az eredményre jutottak, hogy egy ugyanakkora alapterületen telepített szélfarm akár mintegy háromszor annyi energiát termelhet a szárazfölddel összehasonlítva. A szárazföldhöz képest az óceánok szélsebessége átlagosan 70 százalékkal magasabb, vagyis a szélerőművek telepítése sűrűbben is történhet. A konkrét kalkuláció azt vizsgálta, hogy egy 2 millió négyzetkilométeres területre telepített szélfarm mennyi energiát képes termelni az Egyesült Államok központi szárazföldi területein, illetve az Atlanti-óceán nyílt vízein.Ahhoz azonban, hogy az emberiség teljes energiaigényét - hozzávetőleg 18 terawatt - ki lehessen elégíteni, egy ennél is nagyobb, körülbelül 3 millió négyzetkilométeres nyílt tengeri szélfarmot kellene telepíteni, ami meghaladja Grönland területét is. A szerzők azonban nem győzik aláhúzni, hogy mindössze teoretikus számításokról van szó, amelynek hatályát számos prakikus tényező korlátozza - például az ilyen nagyságrendű gazdaságos termelést lehetővé tévő technológia hiánya is.Egy ilyen méretű mesterséges létesítménynek önmagában közvetlen hatása lenne a globális klímára. A tanulmány szerint azáltal, hogy a természetből hatalmas mennyiségű szélenergiát vonna ki, bizonyos sarkvidékeki területeken több mint 10 Celsius-fokos lehűlést idézne elő. Ez a hatás azonban már azáltal jelentősen csökkenthető lenne, ha a 3 millió négyzetkilométernyi szélfarmot nem egy tömbben, hanem a föld számos pontján szétszórva installálnák.Mindemellett, már csak a diverzifikációs elvre tekintettel is, a tanulmány készítőinek következtetése az, hogy nem egyetlen forrásra, hanem sokkal inkább technológiák és energiaforrások mixére kellene támaszkodni az emberiség jövőbeli energiaellátásának megtervezésekor.