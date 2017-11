Energiatárolós napelemrendszer épül Békéscsabán

A napenergiával egy új, a program részeként tervezett multifunkcionális sportcentrum, az új versenyuszoda és a röplabda akadémia világítását látnák el, emellett épülne egy elektromos buszgarázs is, ahol szintén a napenergiával megtermelt árammal töltenék fel a buszokat. Nyolc elektromos autóbusz beszerzésére, az új buszgarázs megépítésére, valamint az utastájékoztatási rendszer fejlesztésére 4,1 milliárd forintot fordíthat a békési megyeszékhely.A jelenlegi sportcsarnok területén - ahol az új, multifunkcionális sportközpont is felépül majd - új termálvizet termelő kutat fúrnak, így geotermikus energiával fűtik majd a városi sportcentrumokat. A rendszert összekötik az Árpád fürdőben meglévő geotermikus állomással, és az egyéb önkormányzati intézményeket is rá lehet majd kötni a rendszerre. A geotermikus hőenergia előállítására 3,5 milliárd forint áll rendelkezésre.A közvilágítás korszerűsítése keretében 1,8 milliárd forintból mintegy hétezer lámpatestben cserélik le az izzókat led-re, valamint hoznak létre térfigyelő kamerákkal és mozgásérzékelőkkel ellátott úgynevezett okos rendszert.A fejlesztéseket jóváhagyó támogatói okirat a következő hónapokban születhet meg. Előzetes megvalósíthatósági tanulmányok már készültek, ezután kezdik a kiviteli- és engedélyes tervek elkészítését. Valamennyi beruházásnak 2019 végére el kell készülnie - mondta el Szarvas Péter (független) polgármester.