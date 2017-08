Fertőző betegségek inváziója fenyegeti Európát

a tanulmányozott kórokozók mintegy kétharmada mutatott igen jelentős érzékenységet az éghajlati viszonyokra. Emellett szintén 100 állati fertőző betegség elterjedésének várható változásait is vizsgálták, és esetükben hasonló következtetésre jutottak.

A folyamatot bizonyos kórokozók esetében - kolera, anthrax, Lyme-kór, májmétely - számos tényező elősegíti, így ezek terjedése különösen gyors vagy kiszámíthatatlan lehet - következtet a tanulmány.

mutatható ki aznagy része és aközött az University of Liverpool Institute of Infection and Global Health nevű szakintézetének kutatása szerint. A vizsgálatban 100 emberi fertőző betegség elterjedési területének változását modellezték, az eredmények szerint pedigAz- például SARS, HIV, ebola -a klímaviszonyok módosulására, mint amelyek csak állatokat vagy csak embereket támadnak meg.A tudósok ugyan korábban is tisztában voltak a klímaváltozás és a fertőző betegségek terjedése közötti kapcsolattal, azonban az összefüggés erősségével, és a leginkább érintett betegségekkel kapcsolatban kevés információval rendelkeztek. Az előrejelzések elkészítéséhez használt modellek korábban általában mindössze egy vagy két klímatényezővel kalkulálnak, ennél azonban jóval összetettebb a helyzet.Ráadásul ezek közül nem egy már most (ismét) jelen van Európában, elég csak a maláriára vagy az álomkórra gondolnunk.Az új betegségekre, hanem már most is számítanunk kell, a folyamat ugyanis már az elmúlt évtizedekben is tapasztalható volt. Ilyenek például az európai állatállonányt veszélyeztető, avagy a főleg kutyákat fertőző, illetve Dél-Amerikában aaz idő előrehaladtával, amit a részben ugyancsak a klímaváltozás hatására fellépő, társadalmi összeomlások és migráció- állítja az eredetileg a Scientific Reports-ban publikált, az International Business Times által ismertetett tanulmány . Meggyengült "immunrendszerükkel" a háborús övezetek és a társadalmi békétlenség más formái által sújtott államok pedig ideális körülményeket teremtenek a kórokozók további terjedésének, illetve a gyógyszerekkel, antiobiotikumokkal szembeni rezisztencia kialakulásához. Erre jó példát szolgáltat Szíria és Líbia, ahol a konfliktusok terjedésével párhuzamosan bizonyos veszélyes kórokozók antibiotikumokkal szembeni ellenálló-képességének nagyon gyors növekedését tapasztalták.