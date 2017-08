Így söpörte szőnyeg alá a klímaváltozást a világ legnagyobb olajvállalata

Világosnak tűnik, hogy (az Exxon) stratégiája megegyezett a dohányvállalatokéval. A késleltetés okos üzleti választásnak tűnt számukra, és talán az is volt részükről

a világ legnagyobb olajvállalata igyekezett a közvéleményben kétkedést kelteni a tudományos közösségekben evidenciaként számon tartott klímatényekkel kapcsolatban.

A korábbi, egy-egy konkrét jelentés és megnyilatkozás alapján indult vizsgálatokkal és ügyekkel szemben az Environmental Research Lettersben megjelent tanulmány készítői óriási kutatómunkát végezve az Exxon több száz belső jelentését, szakértői kutatási dokumentumot és hirdetéseket vizsgálták meg - különös tekintettel a The New York Timesban 1972 és 2001 között megjelentetett véleménycikkekre. Ezek alapján arra a következtetésre jutottak, hogy az Exxon Mobil szisztematikusan félrevezette a közvéleményt a klímaváltozás témájában. A most megjelent tanulmány egyik szerzője, Naomi Oreskes már 2015-ben kimutatta a párhuzamokat a dohányipar egészségi hatásokat tagadó erőfeszítései, valamint az Exxon Mobil klímatémában folytatott kampánya között.- fogalmazott Oreskes.Az, hogy valami nem stimmel az Exxon klímaváltozással kapcsolatos kommunikációja körül, már korábban, legkésőbb idén májusban kiderült, amikor a részvényesek a menedzsment szándékaival szemben úgy döntöttek, a társaságnak pontos helyzetjelentést kell készítenie az éghajlatváltozásnak a vállalat tevékenységére és jövőjére gyakorolt hatásáról. Ez a fejlemény egyben újabb erős jelzés volt arra vonatkozóan, hogy a klímatéma immár egyértelműen átlépte a befektetői ingerküszöböt mint a döntések során mérlegelendő fontos faktor. Az ExxonMobil ellen azonban már 2015-ben vizsgálat indult, miután felvetült a gyanú, hogy a témában félrevezette a közvéleményt és részvényeseit. Az akkor megfogalmazott vádak szerintA The Times 2015-ben jelentette, hogy a társaság jelentős összegeket fordított arra, hogy felmérje, hogyan befolyásolja a klímaváltozás a sarkvidéki tevékenységeit; mint kiderült, a társaság által készítetett tanulmányok azon, széles körben elfogadott klímamodellekre támaszkodtak, amelyeket a vezetőség a közvélemény előtt megbízhatatlannak titulált és elutasított. 1999-ben például az akkori vezérigazgató Lee Raymond a vállalat saját kutatásait is alátámasztó klímamodelleket a társaság éves rendes közgyűlésének nyilvánossága előtt nem igazoltnak és puszta spekulációnak minősítette.A tanulmány különös aktualitását az adja, hogy az Egyesült Államok tőzsdefelügyelete, a SEC az ügyészséggel közösen jelenleg is nyomozást folytat azt vizsgálva, vajon a társaság hazudott-e a közvéleménynek és a befektetőknek arról, amit a klímaváltozásról a menedzsment egyébként tudott. 2015-ben Eric Schneiderman New York-i államügyész kívánta bíróság elé idézni a vállalatot az 1977 óta a klímaváltozás okai és hatásai témájában született belső kutatások témájában, azonban az Exxonnak sikerült elérnie, hogy megszüntessék az idézést. Az ügy további érdekes vetülete, hogy azon időszak is a vizsgálat alá esik, amikor Rex Tillerson jelenlegi külügyminiszter állt az Exxon Mobil élén. Tillerson 1999 óta töltött be különféle vezető pozíciókat a társaságnál, 2006 és 2016 között pedig ő volt a vezérigazgató.