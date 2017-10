Létfontosságú a Tesla lépése a hurrikán pusztította országnak

Továbbra is súlyos a helyzet a 3,5 milliós lakosú Puerto Ricón, miután a szigetet az extrém erős Irma hurrikánt követően a Maria névre keresztelt hurrikán is letarolta. Pedig nem lehet azt mondhatni, hogy a szigetnek ne lenne tapasztalata abban, hogyan kell felkészülni és megbirkózni a hurrikánokkal, azonban az idei szezon eddigi viharai a korábbiaknál nagyobb csapást mértek az Egyesült Államok társult államára.A viharok számos emberáldozatot követeltek (a hivatalos adatok eddig 20 halálos áldozatról szólnak, de más értesülések alapján ez a szám várhatóan jelentősen emelkedik még), általános az ivóvízhiány, az élelmiszer- és gyógyszerellátás akadozik, a villamos energia rendszer pedig gyakorlatilag összeomlott. Bloomberg jelentése szerint a Tesla több száz Powerwall energiatároló rendszert, illetve fotovoltaikus panelt szállít a katasztrófa sújtotta országba annak érdekében, hogy hozzájáruljon az áramszolgáltatás helyreállításához. A társaság a technológia mellett szakembereket is a szigetre küldött, akik segítenek a rendszerek telepítésében, akik a helyi szervezetekkel együttműködve döntenek például a telepítések helyszínéről.A társaság tavaly akvirálta a napelemek telepítésével foglalkozó SolarCity társaságot is, mivel Elon Musk Tesla-vezér az elektromos autók mellett az energiatároló megoldással kombinált napelemes rendszerekben látja a tiszta és fenntartható energiaforrásokra való áttérés kulcsát.