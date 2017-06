Földindulás az Amazon bejelentésére!

Szupermarketeket üzemeltető céget vesz az Amazon

A hírre az érintett cégek árfolyama emelkedett, a versenytársaké nagyot esett

Semmi sem elég

Részletek

Az Amazon részvényenként 42 dollárt ad a Whole Foodsért, így a szupermarketlánc ért összesen 13,7 milliárd dollárt fizet az Amazon, részben hitelből finanszírozza az akvizíciót

A 42 dollár 27 százalékkal magasabb, mint a Whole Foods tegnapi záróára (fel is ugrott az árfolyam 42 dollárra)

Ez minden idők legnagyobb felvásárlása az Amazonnál, amely 2014-ben 970 millió dollárért vette meg a Twitchet, 2009-ben pedig 850 millió dollárért a Zappost, az elmúlt években azonban inkább organikusan nőtt a cég

A Whole Foods továbbra is önálló márkanév alatt működik tovább, a vezérigazgató is a helyén marad

Földrengés

Tovább terjeszkedik az Amazon, nagyon úgy tűnik, hogy a kisgömböcnek minden kell, nem elégszik meg a globális online kiskereskedelmi piac nagy részével, de a hagyományos üzleteket is megeszi. Most jelentették be, hogy az Amazon 13,7 milliárd dollárt fizet a Whole Foods Marketért, ezzel az online kiskereskedelmi gigacég több száz amerikai szupermarkethez jut. Tavaly már voltak hírek azzal kapcsolatban, hogy az Amazon belépne a hagyományos élelmiszer-kiskereskedelmi piacra, de hagyományos üzletekkel eddig csak a könyvértékesítésben támadt, a mostani bejelentéssel viszont egyértelmű lett, hogy az Amazon a vártnál gyorsabban, akár akvizíciókon keresztül építene élelmiszer-kiskereskedelmi birodalmat.A bejelentés megrengette nem csak az online, de a hagyományos kiskereskedelmi szektort is, míg az Amazon (+3%) és a Whole Foods (+27%) árfolyama emelkedik,

addig más kiskereskedelmi cégek árfolyama nagyot esett, a befektetők attól tartanak, hogy az Amazon egymás után szorítja ki a piacról a mostani szereplőket. A Kroger 11, a Target és a Costco 8, a Walmart pedig 6 százalékot zuhant. A hírre nem csak az amerikai de a brit kiskereskedelmi cégek árfolyama is nagyot esett, a Tesco 4, a Sainsbury 3, az Ocado 2, a WM Morrison pedig 1 százalékkal került lejjebb.