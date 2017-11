Folytatódik az őrület a magyar tőzsdén 2017.11.08 09:05

Míg index-szinten nem látni nagyobb elmozdulásokat (DAX +0,1%, BUX -0,1%), addig a magyar piacon folytatódik az őrület a kispapírok között: az Opus -15, a Konzum -7, míg az Altera -4 százalékos mínuszban nyitott.

Az elmúlt napokban masszívan emelkedett a hazai sztárpapírok árfolyama, az Opus, a Konzum és az Appeninn is hatalmasat emelkedett, napokig limittel emelkedett az árfolyamuk. A forgalom is elképesztő, tegnap az Opus, a Konzum és az Appeninn forgalma is nagyobb volt, mint a blue chipek közül a Richter, vagy épp a Mol forgalma.