Folytatódik a Bitcoin őrület, hamarosan kilőhet az árfolyam

Az utóbbi hetekben a világ egyik legnagyobb befektetési bankja, a Goldman Sachs is elkezdte követni a Bitcoin árfolyamát

Legújabb elemzésük alapján hamarosan új csúcsra emelkedhet a szuperpénz értéke

Hatalmas a felhajtás az utóbbi évek egyik legnagyobb sztorija, a Bitcoin körül, így az intézményi befektetők sem tehettek mást, minthogy elkezdtek foglalkozni a szuperpénzzel. Néhány hete a világ egyik legnívósabb befektetési bankja, a Goldman Sachs is elkezdte követni a Bitcoin árfolyamát, sőt célárakat is ad ki rá, miután az ügyfelek felől is sokat nőtt az igény a kriptodevizák iránt.Két héttel azután, hogy a befektetési bank technológia szektorra foglalkozó vezetője, Sheba Jafari sikeresen megjósolta, hogy a Bitcoin ára esni fog, most újabb technikai elemzést csinált a kriptodevizára, ami alapján az alábbi információk derültek ki:Az akkor 2550 dollárt érő Bitcoinra, az Elliott-hullámok alapján történő piaci elemzés alapján Jaffari azt mondta, hogy az árfolyam még mindig a korrekciós negyedik hullámban van, így a szuperpénz 1857 dollárig eshet, amit viszont egy nagyobb felpattanás fog követni. Nos, kicsivel 1857 dollár alá esett az árfolyam, és még a felpattanás is eljött ahogy Jabari prognosztizálta. A kriptopénz értéke a július 17-i mélypontjához képest 20 százalékkal, 2285 dollár környékére emelkedett a nap folyamán, azonban Jabari szerint itt még nincs vége, az ötödik hullámmal új magasságokba, akár 3691 dollárig szárnyalhat a Bitcoin értéke.