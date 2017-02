Gazdagabbá teheti a brit cégvezéreket a Brexit

A FTSE 100-ban szereplő nagyobb brit cégek árfolyama a júniusi népszavazás óta fellendülőben van, a Rio Tinto, a Smiths Group és a WPP külföldi értékesítései is pozitívan alakulnak, a külföldről származó bevételek átkonvertálásából a gyengülő fontba pedig jelentős profitot tudnak zsebre tenni az említett cégek. Miután pedig a FTSE 100 több cégénél is a javadalmazás nem a cégvezér teljesítményétől, hanem a cég árfolyamának alakulásától függ, több vezető is igen jól kereshet a gyenge fonton.A briteknél is napirenden van ugyanakkor a vezetők fizetésének korlátozása, hogy csökkentsék az átlagdolgozók és a cégvezérek fizetései közötti különbségeket. Egy 2015-ös tanulmány szerint a cégvezérek átlagban 128-szor nagyobb fizetést vihettek haza egy teljes munkaidős dolgozóhoz képest, 1998-ban a különbség még "csak" 47,1-szeres volt.