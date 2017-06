Gondoltad volna, hogy a Rolls-Royce tulajok fiatalabbak, mint a BMW-sek?

Sokat fiatalodtak a Rolls-Royce vásárlók

Változik az autóipar, már szinte az összes gyártó képes kielégíteni a különböző célcsoportokat, a kisautóktól a hobbiterepjárókon át a magasabb kategóriás autókig széles réteget szolgálnak ki az autógyártók. Ha a luxusautók kategóriájára, azon belül a Rolls-Royce márkára gondolunk, akkor sokaknak beugorhat a klasszikus forma és a forintban mérve 100 milliós árazás. Többek között ezért is nehéz elképzelni, hogy fiatalok vásárolják ezeket az autókat, azonban a világ változik és ezt az is mutatja, hogy több éve már a Rolls-nak is vannak sportos autói, de ami még ennél is meglepőbb, hogy a Rolls-tulajdonosok átlagos életkora kilenc évvel alacsonyabb, mint hét évvel ezelőtt.

Forrás: Shutterstock/ Régi idők Rolls-Royce-a

A Kelley Blue Book statisztikái alapján az egész világot tekintve a Rolls-Royce tulajdonosok átlagéletkora 45 év, ami öt évvel kevesebb, mint a luxusautó-vásárlók átlagos 50 éves kora. Ami ennél is meglepőbb, hogy az egész világot és az összes autógyártót figyelembe véve, az új autó-vásárlók átlagos életkora 52 év, ami hét évvel több mint a Rolls-tulajdonosok átlagéletkora.A prémium márkákat tekintve is vannak meglepetések, a BMW-vásárlók átlagos életkora 50 év, a Mercedes-ügyfeleké 51 év, a Cadillacnél 52 év, a nem prémium Buick-nél 59 év. Egyedül a Land Rover ügyfelei tudnak versenybe szállni a Rolls fiatal ügyfeleivel, ahol szintén 45 év az átlagéletkor. A Bentley-től, amely a Rolls-Royce egyik versenytársa, csak 2014-es adatok vannak, akkor 56,2 év volt az átlagéletkor, ami valószínűleg azóta csökkent. A statisztikában a kínaiak teszik ki a fiatal vásárlók zömét. Az átlagos új autó tulajdonos 34 éves Kínában, a luxusautó-vásárlók 38 százaléka pedig 40 év alatti.

Forrás: Shutterstock/ Rolls-Royce Wraith

Miért a fiatalok veszik?

A gyártóknak fontos a róluk alkotott kép, hiszen nem mindegy, hogy a világ minden táján azt érzékelik a potenciális vásárlók egy adott márkáról, hogy abban szinte kizárólag, az idősebb réteg ül vagy azt látják, hogy univerzális a célcsoport és ennek megfelelően szélesebb réteg is vásárolja az adott márka autóit.Torsten Müller-Ötvös a Rolls-Royce vezérigazgatója szerint ma már többségben vannak azok a Rolls-vásárlók, akik önerőből lettek milliomosok és nem örökölték a vagyonukat. Emellett a Rolls esetében a Wraith is sokat fiatalíthatott a statisztikán, hiszen egy egészen sportos kupét sikerült összehoznia a luxusautó- gyártónak. Müller-Ötvös azt állítja, hogy teljesen különböző vásárlókkal találkoznak, például van olyan, aki azért vesz Rolls-Roycet, mert a Ferrarit túl stresszes mindennap vezetni.