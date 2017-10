Gratulálunk, a világ egyik legbefolyásosabb bankvezérének majdnem sikerült jól érvelnie a bitcoin ellen!

A bitcoin tökéletes a bűnözők számára

Múlt hét csütörtökön Dimon egy telefonkonferencián még az őt kérdezgető újságírónak azt mondta, hogy nem beszél többet a kriptodevizákról, azonban nem telt egy nap, és a bankár újabb rohamot indított a bitcoin ellen a szokásos módon, hogy az egész egy átverés, és csak arra szolgál, hogy a bűnözőket és a feketekereskedelmet erősítsék vele. Később ehhez csatlakozott a világ legnagyobb alapkezelőjét, a Blackrockot vezető Larry Fink, aki szerint a bitcoin jól jelzi, hogy mennyi pénzt mosnak tisztára a világon.Érdekes felvetések, azonban úgy tűnik, annak ellenére, hogy állítólag a JP Morgan szakértőket fogadott, hogy elmagyarázzak a blockchain, és a kriptopénzek működését, továbbra sincsenek tisztában a blokchain és bitcoin alapvető jellemzőivel.Dimon azzal érvelt, hogy a bitcoin teljesen anonim, így tökéletes az illegális tevékenységek finanszírozására. Ez azért messze nemigaz. Minden egyes bitcoin, amelyet valaha kibányásztak, és minden egyes bitcoinnal végzett tranzakció rögzítve van a blokkláncon.Az igaz, hogy a blokkláncban nem az emberek neve, címe vagy telefonszáma szerepel, hanem a bitcoin tárcák száma, blokkok mérete stb. Azonban egy kellő erőforrásokkal rendelkező egyén, vagy szervezet (pl állami szervek) a kellő energia ráfordításával vissza tudja követni a tranzakciókat.

Kép forrása: blockchain.info

Ebből kiindulva, ha a felügyeleti szervek veszik a fáradtságot, akkor vissza tudják követni Tom bankszámlájáról a pénzt Jerry első bitcoin vásárlásáig.

Ahhoz, hogy bitcoint tartsunk, vagy akár tranzakciót indítsunk, még csak internetre sincs szükség. A bitcoin eltüntetésére tett kísérlet valószínűleg akkora sikerrel járna, mintha azt próbálnánk megakadályozni, hogy a trónok harca következő része ne kerüljön fel az internetre.

Van egy egy reális veszély, amely fenyegetheti a bitcoint

Nézzünk meg egy példát:Tegyük fel, hogy Jerry a fegyverkereskedő regisztrál a Coinbasre, ahol nyit magának egy bitcoin tárcát. Ezután összeköti a Coinbase számláját a bankja számlájával, mondjuk - ha már Jamie Dimon szóba került - a JP Morgannel és 100 bitcoinra indít egy vételi tranzakciót. A pénz a JP Morgannél lévő számlájáról átvándorol a Coinbase számlájára, majd Jerry kripto-számláján jóváírnak 100 bitcoint.Jerry örül, hogy a fegyverek eladásából szerzett pénz már nem köthető a nevéhez, így fogja és elküldi a 100 bitcoint barátjának, pénzmosó Tomnak. Tom ezt követően fogja, és eladja a 100 bitcoint egy másik tőzsdén, az így kapott dollárokat pedig elhelyezi a saját bankszámláján.Egyébként erről több tanulmány is készült az utóbbi hónapokban, amelyek mind arról számoltak be, hogy a feketekereskedelemben továbbra is a készpénzt preferálják. Nem véletlenül.A másik Dimon által felvetett érv, hogy a jegybankok továbbra is uralni akarják a pénzpiacokat, így nem fogják hagyni, hogy a bitcoin huzamosabb ideig létezzen. Szerinte előbb utóbb minden jegybank be fogja tiltani a bitcoint, ezáltal pedig a kereslet is meg fog szűnni a szuperpénz iránt.Gondoljunk csak a kalózfilmek letöltésére. Ez is illegálisnak minősülő tevékenység, sok országban pénz, vagy akár börtönbüntetéssel büntetik.De nézzük a nemrégiben Amerika több államában is legalizált marihuánát. Az elmúlt évtizedekben a marihuána illegálisnak számított, azonban a kereslet iránta folyamatosan csak növekedett.Egy nap a jegybankok rájöhetnek, hogy ha már megállítani nem tudják, akkor megcsinálják a saját blokkláncon alapuló kriptodevizájukat (mint ahogy azt akarják például Észtországban, Kínában, vagy nemrégiben bejelentették Oroszországban)Mondjuk 1000 forint készpénz egyenlő lenne 1000 forinttal a számlánkon, ami egyenlő lenne 1000 kriptoforinttal. Ezt pedig később elfogadnák a boltokban, mozikban, autómosókban, de még az adó befizetésére is.