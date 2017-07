Hamarosan jöhet a Tesla újabb gigagyára

A Tesla "gigafactory" akkumulátorgyára Nevada államban fokozatos kiépítés alatt áll és folyamatosan növeli gyártókapacitását. Az üzem teljes kapacitását elérve évi egymillió autó számára lesz képes akkumulátorokat előállítani.A Tesla vezére szerint a további hasonló óriásüzemek már nem csak akkumulátorokat, de kész autókat is fognak gyártani. Elon Musk korábban már felvetette "gigafactory" üzemek építésének a lehetőségét Ázsiában és Európában is.A Tesla tavaly 84 ezer elektromos autót értékesített, de legújabb típusa, a Model 3 idei bemutatásának köszönhetően jövőre már 500 ezret tervez eladni, 2020-ra pedig el kívánja érni az évi egymilliót.Elon Musk az amerikai államok kormányzói előtt tartott beszédét kihasználta arra, hogy ismét felhívja a figyelmet a mesterséges intelligencia fejlesztésének kockázataira, amelyet "az emberi civilizációra leselkedő legnagyobb veszélynek" nevezett.Véleménye szerint ugyanis a mesterséges intelligencia szabadjára engedése a közösségi fórumokon akár háborúhoz is vezethet rémhírek terjesztésével, akár olyan banális okból, mint bizonyos részvényárfolyamok feljebb tornászása. Szerinte ezért égető szükség lenne a mesterséges intelligencia fejlesztését szabályozással még időben megfelelő keretek közé szorítani.A Tesla vezére rámutatott a hálózatra kapcsolt és önvezető járművek meghekkelésének a veszélyére is. Elmondta, hogy a Tesla ezért kitüntetett figyelmet szentel a biztonsági falak mögé helyezett és saját titkosítással rendelkező meghajtás- és fékvezérlő rendszerek kifejlesztésének.