Hamarosan végleg vége a Malévnek

Lassan lezárul a Malév öt éve húzódó felszámolása. A felszámoló Nemzeti Regionális Nonprofit Kft. elmondása szerint háromezer hitelezője volt a dolgozókkal együtt az egykori nemzeti légitársaságnak - tudta meg a Világgazdaság.A Malév teljes, bejelentett és elismert hitelezői követelésállománya közel 170 milliárd forintra rúgott. A vagyon értékesítéséből néhány milliárd forint folyt be, amiből csak a dolgozók kaptak és ők is csak csekély összeget. A dolgozók követelésének besorolása megelőz minden más követelést, így a munkavállalókon kívül semmilyen hitelező nem kapott pénzt. Amikor a légitársaság befejezte tevékenységét, összesen 1030 belföldi és 79 külföldi munkavállalója volt. Ők összesen bruttó 3,6 milliárd forint kifizetésben részesültek, vagyis átlagosan követelésük felét kapták meg.A hitelezők közül az egyik legnagyobb vesztes az orosz Vnyesekonombank, amely 36,8 milliárd forintra tartott volna igényt. Az oroszok minden bizonnyal nem akarnak lemondani erről az összegről, korábban Jurij Usakov, az orosz elnök tanácsadója elmondta, hogy Szijjártó Péter tárgyalt a VEB elnökével Moszkvában a peren kívüli rendezés lehetőségeiről.Már befejeződött az adóhatóság vizsgálata is, most a bíróságon van a sor, hogy kiküldje a dokumentumokat a hitelezőknek és ezután törölhetik a légitársaságot a cégek közül.