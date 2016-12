Hasít a Nike, de vannak figyelmeztető jelek

Javultak a számok

A legutóbbi negyedévben a cég árbevétele 6,4 százalékkal 8,18 milliárd dollárra emelkedett, amely a 8,09 milliárd dolláros elemzői várakozásokat felülmúlta, az adózott eredmény pedig 7,3 százalékkal 842 millió dollárra emelkedett, ami részvényenként 50 centnek felel meg, miközben az elemzők csupán 43 centre számítottak részvényenként.

A várakozásokat felülmúló eredményekről számolt be tegnap éjjel a Nike. Az árbevétel a várakozásoknál nagyobb mértékben tudott emelkedni, miközben a bruttó marzs és az adózott eredmény is javult, annak ellenére, hogy eredményeit ismét rontotta a devizahatás, mely nélkül például az árbevétel 2%-kal magasabb lett volna. Első ránézésre erősek a számok, azonban nem teljesen felhőtlen a helyzet. Egyre élesebb a verseny a sportszergyártók között, ez pedig meglátszik a Nike értékesítésein is. A legnagyobb versenytársak, az Adidas és az Under Armour miatt Észak-Amerikában a Nike az utóbbi időben piaci részesedést vesztett főként a kosárlabda szegmensben, ami a teljes árbevétel több mint 5 százalékát adja. Továbbá a vártnál nagyobb részvényenkénti profitba az is beletartozott, hogy a Nike jelentősen csökkentette a forgalomban lévő részvényállományát visszavásárlások útján, így a számítandó pakett jelentősen csökkent a tavalyihoz képest.

Ha az árbevételt régiós összehasonlításba nézzük, akkor a vállalat árbevétele Európában és a fejlődő országokban (+16%) és Japánban (+12%) emelkedett a legnagyobb mértékben, Észak-Amerikában csupán 3 százalékos volt az emelkedés, míg Kínában 1 százalékkal nőtt az árbevétel.

A megrendelésállomány (következő félévre vonatkozó megrendelések) 2 százalékkal emelkedett (árfolyamhatástól tisztítva).

A bruttó marzs 140 bázisponttal, 44,2 százalékra csökkent, ami részben az erősödő dollárnak és a prémium termék-eladások visszaesésének tudható be.

Kilátások

Nem kifejezetten olcsó a Nike

Habár a befektetők az eredményeket lelkesen fogadták, azonban az elemzői konferencián a Nike jelezte, hogy a jövőbeni megrendelések állománya csupán 2 százalékkal emelkedett( a devizahatásoktól tisztítva), amely jóval elmaradt a várt 5,2 százalékos növekedéshez képest. Ennek ellenére a menedzsment jelezte, hogy rendkívüli potenciált látnak a kosárlabda szegmensben és várakozásaik szerint 2017 első félévében már meg is ugorhatnak az értékesítések. Az utóbbi évek visszaesését egyébként többek között az okozta, hogy a rivális Under Armour leszerződtette Stephen Curryt, így jelentősen csökkent a Nike Jordan és Kobe Bryant által fémjelzett cipői iránt a kereslet.Bár az európai és az amerikai versenytársakhoz (Adidas, Puma, Under Armour stb.) képest a Nike már nem mondható kifejezetten drágának, azért a 30-as P/E ráta nem mondható olcsónak sem annak fényében, hogy lényeges profitnövekedésre nem számítanak az elemzők a vállalattól.

Árfolyamreakció

A befektetők lelkesen fogadták az eredményeket, a piaczárást követő kereskedésben közel 2 százalékot emelkedett a Nike árfolyama, mely egyébként az idén már 17 százalékot esett.