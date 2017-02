Hatalmas beruházást hajt végre a Volánbusz

A tenderen négy pályázó vett részt: a nyertes mellett a MAN Kamion és Busz Kft., az EvoBus Hungária Kft. és a Scania Hungária Kft. A kiírás 180 új csuklós autóbusz beszerzésére vonatkozott, a becsült érték 17,9 milliárd forint volt, de a szerződés szerinti végösszeg ennél jóval alacsonyabb, 15,3 milliárd forint lett. A beszerzés forrása vélhetően az a tőkeemelés, amelyet a tulajdonos Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) hajtott végre a társaságban. A Volánbusz alaptőkéjét ugyanis nemrég emelték fel mintegy 18 milliárd forinttal - ez látszik a cégbírósági adatokban.A pályázatnyertes Ikarus Egyedi Autóbusz Gyártó Kft. tulajdonosai között - 50 százalékot meghaladó szavazati joggal - egy bécsi székhelyű cég, a Viecap GmbH szerepel, mellette a Lanta Consulting, a szigethalmi Albatric és egy cseh cég, a Lugreda a. s. található még.Jelenleg a hat regionális Volán-szervezet és a Volánbusz összességében több mint hatezer autóbuszt üzemeltet, a járművek átlagos életkora 12-13 év. A járműparkra tehát ráférne a fiatalítás, ehhez a mostani beszerzés újabb lendületet adhat.A Volánbusz mellett egyébként az egykori Volán-társaságok járműbeszerzéseit lebonyolító Volán Buszpark jegyzett tőkéjét is megemelte az állami tulajdonos. Az MNV Zrt. 3 milliárd forint összegben növelte a Volán Buszpark Kft. tőkéjét, ebből 2,4 milliárd a jegyzett tőkébe került - közölte a Világgazdasággal az MNV, ahol arról is tájékoztattak, hogy a flottakezelőnél előkészítés alatt áll a 2017-es autóbusz-közbeszerzési terv, melynek végrehajtásához elkerülhetetlenné vált a 100 millió forint jegyzett tőkéjű társaság tőkeerősségének növelése. Az MNV azt is közölte, hogy 2017-ben a közszolgáltatási tevékenység végzéséhez tervezett járműbeszerzésekkel kapcsolatosan a szakmai előkészítő munka zajlik.