Házhozszállítással, mobilrendeléssel próbálkozik a McDonald's

Vissza az alapokhoz

Jönnek a változások

Elsősorban az étel minőségét szeretnék javítani, úgy gondolják, hogy ezzel megtarthatják a jelenlegi fogyasztói bázist és visszacsábíthatják a régi ügyfeleket is.

Új főzési gyakorlatokat tesztelnek, hogy javíthassák a körítését és az ízvilágát a klasszikus Big Macnek és egyéb szendvicseknek, például a McRoyalnak.

Texasban és Oklahomában teszt jelleggel a fagyasztott helyett friss marhahúsból készítik a szendvicseket.

A McCafe részleg külön kiemelt figyelmet élvez, a kávé felszolgálásának módját és megjelenését is szeretnék átalakítani, továbbá a süteménykínálatot is tovább fejlesztenék.

A legnagyobb piacaikon, közel 20 000 étteremben szeretnék bevezetni a mobilrendelést és fizetést 2017 végéig.

1,1 milliárd dollárt fektetnének abba, hogy a fogyasztók megtapasztalhassák a "jövő érzést". A felújított éttermekben több automatizált elem is működne és egy teljesen új fogyasztói élményben lenne részük a vásárlóknak. 2500 étterem érintett, amelyből 650 az Egyesült Államok területén helyezkedik el.

Házhoz megy a McDonald's

A McDonald's egy időben azzal próbálta fellendíteni a fogyasztást, hogy a trendeket követve ételkínálatát salátákkal és különböző egészségtudatos ételekkel bővítette. Az elmúlt időszakban próbálkoztak drágább, prémium szendvicsekkel is, ennek ellenére inkább ügyfeleket veszítettek a cég állítása szerint. Ezekre a tapasztalatokra reagálva jelentette ki Steve Easterbrook vezérigazgató, hogy visszatérnének az alapokhoz. A céget két éve irányító szakember szerint a McDonald's már nem az a McDonald's, mint két éve és nem is az, mint fél éve.Ázsia egyes részein már néhány éve működik a McDonald's házhozszállítási szolgáltatása és hamarosan Európában és Amerikában is elég lesz felemelni a telefont egy Big Mac szendvicsért. A cég állítása szerint az öt legnagyobb piacon a lakosság 75 százaléka maximum 3 mérföldre lakik a legközelebbi McDonald's étteremtől, tehát több, mint 1 milliárd ember maximum 5-10 percre lakik egy-egy étteremtől. Ezt a lehetőséget látva kezdte el tesztelni a házhozszállítást az étteremlánc.