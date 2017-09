Hét izgalmas befektetési sztori, amely valóra válthatja Matolcsy álmát

Mi volt az Új Tulajdonosi Program? Az ÚTP kifejezetten a lakosság széles körének kedvezményes tulajdonhoz juttatásáról szólt. Az eredeti feltételek szerint a részvényeket 250 ezer forintig kedvezményesen, részletfizetéssel és visszavásárlási garanciával lehetett volna megvásárolni. A programnak része volt a kijelölt cégek tőzsdei bevezetése is.

Az energiaszektorban vannak izgalmas lehetőségek

Szerencsejátékot a tőzsdére?

Légiközlekedés, de nem a Wizz Air

A bankok között egy biztos tőzsdére lépő már van

De addig is, amíg a nagyobb állami és privát cégek megcélozzák a tőzsdét, maradnak nekünk a hazai kkv-k, ebben a körben több száz tőzsdeképes vállalatot térképezett fel a közelmúltban a BÉT.

Matolcsy György mai beszéde szerint mindent meg kell tenni azért, hogy az állami vállalatokat tőzsdére vigyük, mivel a tőzsdei jelenlét lehetővé teszi, hogy mérjük a vállalatok hatékonyságát. A jegybankelnök szerint a blue chipek jelenlétére is nagy szükség van, de további nagyvállalatok tőzsdei bevezetése is szükséges - hangozott el a BÉT mai konferenciáján.Már korábban is voltak próbálkozások arra, hogy állami cégeket vigyenek tőzsdére. Az egyik nagy lendülettel indított kezdeményezés a Gyurcsány Ferenc nevéhez fűződő Új Tulajdonosi Program volt 2008-ban. A kezdeményezésnek végül a 2008 őszén kirobbant válság vetett véget, ekkor felfüggesztette a kormány a végrehajtást.A brókerbotrányok kirobbanása után az Orbán-kormány hozzáállása nem volt támogató a nagyvállalatok tőzsdére lépése szempontjából, de ebben most változás látszik a nyilatkozatok alapján.Az MNB tulajdonszerzését követően a BÉT vezetése hangzatos stratégiával állt elő, többek között azt a célt tűzték ki 2020-ig, hogy évente öt új kibocsátás valósuljon meg a budapesti tőzsdén. Bár az évi ötös átlag vélhetően értelmezhetetlenül alacsony méretű és részvényforgalmú kkv-k papírjainak tőzsdei bevezetésével érhető el, de most úgy tűnik, hogy a nagyobb, állami szereplők is a képbe kerülhetnek. Ami azért is fontos, mert ezek azok a cégek, amelyek megmozgatnák a nagybefektetők fantáziáját és a magyar tőzsdére irányítanák a külföldi befektetők figyelmét.Régóta reménykednek a befektetők az, avagy atőzsdére lépésében. A, mint magyar alapítású légitársaság, már szintén régóta a fókuszban van, de a cég nem mutat nagy hajlandóságot rá, hogy a londoni IPO után a BÉT-re is bevezesse a papírjait egy dual listing keretében. Viszont ami biztos, hogy az-t 2019-ig be kell vezetni a tőzsdére, így egy "nagyágyú" részvényeivel már biztosan lehet majd kereskedni a közeljövőben.Az egyik legjelentősebb, ugyanakkor egyik legrégebb óta lebegtetett, az esetleges tőzsdére lépésről szóló sztori kétségkívül anevéhez fűződik. Az MVM tőzsdére vitelére vonatkozó tervek már a kilencvenes években felvetültek, azóta pedig időről időre napvilágot látnak hasonló hírek és értesülések. Több éves tervezgetést követően aztán a 2004-es éves közgyűlésen még döntés is született a részvények ennek érdekében történő átalakításáról. Az akkori hírek szerint a tőzsdére lépést a középtávú stratégiai tervekben rögzítették, azonban az elképzelések szerint a részvényeknek csak kisebb része került volna be a tőzsdei kereskedésben. Ez azonban azóta is várat magára, sőt, az elmúlt időszakban ezzel éppen ellentétes irányú változások történtek: 2015-ben ugyanis a kisrészvényesek összességében alig több mint 1 tizedszázalékos részesedését is államosították, miután jelenlétük állítólag "akadályozta a hatékony döntéshozatalt". A tőzsdére vitel csúszását részben indokolhatták a korábbi évek gyengébb eredményei is, ugyanakkor a kétezres években stabilizálódás volt megfigyelhető a számokban (2014-ben hét év után lett ismét veszteséges a vállalat), tavaly pedig az MVM csoport már 1034,149 milliárd forintos árbevételt, 110,782 milliárd forintos EBITDA-t és 48,426 milliárd forintos adózott eredményt ért el.A Paksi Atomerőmű tervezett bővítése (hivatalosan: kapacitásfenntartó beruházása) közvetve a villamos művek tőzsdére lépési esélyeit is javíthatja, azonban a jegybanki koncepció alapján a hivatalosan az MVM leányvállalati körébe tartozóberuházás akár önálló projektként is tőzsdére kerülhet. Erre vonatkozó konkrét elképzelések ugyan egyelőre nem ismertek, és a projekt ugyan már most, az építkezés kezdete előtt közel kétéves késést mutat, de annak nagysága - Magyarország történelmének egyik, ha nem a legnagyobb beruházása - alapján lehet realitása egy ilyen lépésnek. Az Európai Bizottság hosszas vizsgálódást követően idén márciusban hagyta jóvá a beruházást, miután megállapította, hogy a magyar állam a magánberuházók számára elfogadható mértéknél alacsonyabb megtérülési rátát fogadott el a beruházás vonatkozásában, és hogy annak megvalósításához állami támogatásra is szükség van. A 12-12,5 milliárd eurós összköltségűre becsült projekt megvalósítását 80 százalékban 4-5 százalékos kamatlábú, 30 éves futamidejű államközi hitel finanszírozhatja. A magyar fél a lehívást követő 60 napon belül előtörlesztheti a hitelt, az Államadósság Kezelő Központ pedig folyamatosan vizsgálja a lehető legkedvezőbb lehetőségeket. Ugyanakkor a világ más pontjain elhatározott atomerőmű-fejlesztések nehézségei vélhetően óvatosságra intenék a potenciális tőzsdei befektetők egy részét.Az állami tulajdonú-t szintén évek óta emlegetik, mint potenciális tőzsdei céget. A vállalat a magyar szerencsejátékpiac legnagyobb játékosa, a teljes piac közel kétharmadát adja. A hagyományos számsorsjátékokon kívül (lottó, Kenó stb) egyre nagyobb részesedést szakít ki magának a sportfogadások piacán is. A játékszervező az előrejelzései alapján az idén 420 milliárd forint feletti forgalmat produkálhat, a tavalyi 386 milliárd után. Az adózott eredmény azonban tovább csökkenhet, tavaly már 15,99 milliárd forintra esett a 2015-ös 19,23 milliárdról. Ennek az oka, hogy az egyre nagyobb forgalmat adó sportfogadások fedezettartalma jóval alacsonyabb, mint a számsorsjátékoké. Míg a hagyományos Tippmix esetében 75, az internetes TippmixPrónál pedig 85 százalékos a visszafizetési arány, addig a lottójátékok zöménél 46-48 százalék. A befektetők fantáziát azonban biztosan megmozgatná, hogy részesedjenek az egyre bővülő magyar szerencsejátékpiacból.Az elmúlt években többször felmerült már aneve, mint olyan állami cégé, amely potenciálisan megjelenhet a Budapesti Értéktőzsdén a jövőben. A vállalat fő feladatai közé tartozik a Magyarország légterében átrepülő forgalom irányítása, a Budapest/Liszt Ferenc repülőtér érkező-induló forgalmának kiszolgálása, valamint ezek mellett egyéb piaci alapon működő kiegészítő szolgáltatásokat is nyújtanak. A HungaroControl tavaly 34,3 milliárd forintos árbevételt ért el, amely 2 százalékos visszaesést jelentett 2015-höz képest, amely az exportértékesítés visszaesésével volt magyarázható. Az üzemi eredménysoron közel 3,1 milliárd forintos eredmény született, amely közel 42 százalékos visszaesést jelentett 2015-höz képest. A cégnek 1,28 milliárd forint adófizetési kötelezettsége keletkezett, így közel 2,1 milliárd forintos adózott eredménnyel zárta 2016-ot, amely közel 50 százalékos visszaesést jelentett az előző évhez képest. A vállalat tavaly 733 embert foglalkoztatott.Biztos tőzsdére menő az, amelyet tulajdonosainak 2019 végéig kell bevezetniük a parkettre. Ezt az Európai Bizottság írta elő a banknak azért cserébe, hogy jóváhagyta az MKB tavaly végződött szanálása során a bank hitelportfóliójának implicit állami támogatást is tartalmazó megtisztítását. A szanálást követően a társaság repülőrajtot vett: fél évtized masszív veszteségei és a 2015-ös 76 milliárdos mínusz után 2016-ban már 9,5 milliárd forintos, az idei első félévben pedig 19,5 milliárdos nyereséget ért el a bank. Persze ez utóbbiban átmenetinek számító tételek is komoly szerepet játszottak, annyi azonban biztosan elmondható, hogy stabilan nyereséges, növekedési pályára állt társaságról van szó. Különösen hangsúlyos a bank növekedési terveiben a "fintech bank" megteremtésének szándéka, amelynek szempontjából a piacvezetők között található a társaság.Még csak hétéves, de már a negyedik éve nyereséges a mindössze egyetlen fiókkal, rendkívül költséghatékonyan és szintén digitális "élharcosként" működő(tavalyi adózott eredménye 210 millió forint volt), amelyből mostanában száll ki az állam. A 36,5%-os részesedést érintő eladási szándékot júliusban jelentette be Varga Mihály. Egy nemzetközi tanácsadó cég végzett kalkulációt az állami tulajdonrész értékéről, az NGM-nél arra számítanak, hogy a befektetett 4,3 milliárd forintnál jóval nagyobb összeggel zárják a tranzakciót. Az indikatív ajánlatok benyújtásának határideje szeptember 1. volt, ezek elbírálásának határideje pedig szeptember 11., ugyanakkor ennek eredményét még nem hozták nyilvánosságra, a nyertes ajánlatról november végéig értesítik a pályázót. Korábban arról volt szó, hogy tőzsdére viszik a Gránit Bankot, és logikus lenne, hogy tőzsdén váljon meg részesedésétől az állam (ha már egyszer tőzsdefejlesztésben gondolkodik), ugyanakkor a menedzsment erre vonatkozó elképzelését egyelőre zárójelbe teszi az állam tőzsdén kívüli eladási szándéka.Nem nagyon hallani tőzsdei bevezetési szándékot akapcsolatban, de egyike azon pénzintézeteknek, ahol ez szinte magától értetődő lenne. A devizahiteles elszámolását leszámítva a válság alatt végig nyereséges bankról van szó ugyanis, számos nagybankkal összehasonlítva "ékszerdobozként" emlegetik. Tavaly 10,7 milliárd forintos adózás utáni eredményt ért el. A társaság állami kézbe vételét 2014 decemberében jelentették be, az eladó a bankot közel két évtizedig tulajdonló GE Capital volt. A Budapest Bankot sokszor hírbe hozták már az MKB Bankkal (mondván, összevonnák vele), és az EBRD felé 2015 februárjában tett állami vállalás értelmében 3 éven belül (vagyis 2018 februárjáig) dönteni kell az eladásáról, azonban máig nem született erről kormányzati döntés. A bank továbbra is az MFB égisze alatt működik, rövid időre (fél évre) kinevezett vezérigazgatóval az élén, és különösen a kkv-hitelezésben, a lakossági fogyasztási hitelezésben és a vezetett számlák darabszáma tekintetében erős.Az OTP-n kívül természetesen bármely magyar nagybank szóba jöhet még, de mivel elkötelezett stratégiai, szakmai befektetők kezében vannak ezek a bankok, ráadásul anyabankjaik egyre jobb tőkhelyzetben vannak, jelenleg nem látható, mi ösztönözné őket arra, hogy tőzsdére menjenek. A Raiffeisen az utóbbi időben többször is próbálkozott azzal, hogy a felügyelet elvárása miatt tőzsdére viszi lengyel leánybankját, azonban ez az elégtelen befektetői kereslet miatt nem jött össze neki. Nem valószínű, hogy ezek után Budapesten próbálkozna hasonlóval akár ez a bank, akár osztrák versenytársa, az Erste.