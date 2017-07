Hihetetlen bravúrral tapsolták el a nyugdíjasok pénzét

Volt, nincs

Nem vagyunk büszkék az eredményekre

Wall Street Journal hívta fel a figyelmet egy, a maga módján egyedülálló esetre, mikor is az EnerVests nevű kockázati tőkealap 2013-ban épp az olajboom tetején, mikor 100 dollár környékén kereskedtek az olajjal kezdte el felvásárolni az olaj- és gázkitermelő kutakat. Szerencsétlenségükre az energiaárak alig néhány hónapra rá összeomlottak, az alap pedig a befektetett tőkéjének szinte az egészét elbukta.A vállalat alapítója, John Walker azért mutatott némi megbánást a befektetők felé:-nyilatkozta Walker a Wall Street Journal megkérdezésére.Pénzt természetesen már rengeteg cégnek sikerült elbuknia, azonban a különleges az EnerVest esetében az az, hogy a Cambridge Associates befektetési társaság adatai alapján eddig mindössze 7 olyan 1 milliárd dollár fölötti tőkét kezelő kockázati alapnak sikerült úgy muzsikálnia, hogy a befektetett tőkéjük 25 százalékánál többet veszítsenek el. Olyanról pedig még csak nem is hallottak, hogy egy alap az utolsó centig elveszítette volna a befektetők pénzét.

Kinek a pénze bánta?

A befektetők között volt Kanada második legnagyobb magánnyugdíjalapja, a Caisse de dépôt et placement du Québec, mely több mint 100 millió dollárt fektetett a cégbe, de Florida legnagyobb nyugdíjalapja, és a több mint 30 állam szakszervezeti tagjának nyugdíját kezelő Western Conference of Teamster Pension Plans is 100-100 millió dollárt vesztett a befektetésen.Szintén a befektetők között volt többek között sok jótékonysági non-profit szervezet, és a Michigan State University egyetemi alapja is.