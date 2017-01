Hol érdemes Bitcoint bányászni? Nyilván a jegybank szerverein

A washingtoni Fed egyik alkalmazottját, Nicholas Berthaume-t hétfőn 12 hónap felfüggesztett szabadságvesztésre és 5000 dollár pénzbüntetésre ítélték, miután a Fed vizsgálata kiderítette, hogy még 2012 márciusa és 2014 júniusa között telepített a jegybank szerveire egy nem engedélyezett programot, amivel Bitcoint bányászott ez alatt az időszak alatt.A vizsgálatból az ugyan nem derült ki, hogy mennyi Bitcoint tudott bányászni ez alatt a bő két év alatt, de azt megállapították, hogy Berthaume úgy módosította a biztonsági beállításokat, hogy a szerverekhez otthonról is hozzá tudott férni, ami komoly biztonsági kockázatot jelentett.Egyébként a Bitcoin bányászati költségei kifejezetten magasak, erős szervereke van szükség és az áramköltség is magas, de ha abból indulunk ki, hogy a Fednél ezek a feltételek adottak voltak, így akár még kereshetett is rajta a Fed volt alkalmazottja.A Fed hétfői közleményében jelezte, hogy Berthaume beavatkozása a szerverek működésébe nem okozott adatvesztést a jegybanknál, de az incidens miatt a biztonsági előírások szigorítására került sor a Fednél.Pont ez volt a legizgalmasabb időszak a Bitcoinnál, mikor Berthaume bányászott, hiszen az árfolyam 2012 elején még csak 5 dollár körül állt, aztán a befektetők fókuszába került és egészen 1100 dollár fölé ugrott a Bitcoin árfolyama.