Hol rejlik a tőzsdei siker?

A jó részvényt kell kiválasztanom. Ha mégsem csináltam pénzt vagy esetleg buktam, akkor a részvényben volt a hiba.

Ha árfolyamveszteséget szenvedek, akkor a piac áldozata vagyok.

Keresem, és előbb-utóbb biztosan megtalálom a tökéletes kereskedési módszert, ami kihúz a csávából.

A legtöbb kezdő kereskedő, de rengeteg vén róka is a következő meggyőződésekkel rendelkezik a kereskedési sikert illetően:Mi, a Portfolio Trader Akadémián mindhárom hiedelemről azt gondoljuk, hogy teljes tévutat jelent. Szerintünk akár a legjobb lehetőség is előtted heverhet, ha fejben nem vagy rendben, akkor nem leszel képes kiaknázni azt. Jack Schwager -- a magyarul is megjelent - A piac varázslói című könyv szerzője azzal summázta interjúalanyainak sikerét, hogy mindegyiküknek volt saját maga számára megfelelő, alacsony kockázatú stratégiája. Mit értett ez alatt? Azt a következtetést vonta le, hogy a sikeres kereskedőket egyáltalán nem a stratégia köti össze. Mindenkinek más módszer használ. A kulcs, a megfelelő saját stratégia megalkotásában rejlik, kombinálva egy nagy adag belső kontrollal, hogy az alacsony kockázat fenntartható legyen. A kereskedői siker tehát a fejedben dől el, a siker kulcsa te magad vagy, külső tényezőkben keresni azt hiba.Ahhoz, hogy a sikeres kereskedőket leutánozd, nem a stratégiájukat, hanem a gondolkodásukat kell lemásolnod. A sikeres kereskedői mentalitás azonban sok esetben gyökeresen eltérő hozzáállást kíván, mint amit a hétköznapi életben megszoktál. A sikeres ember sokszor tűzön-vízen át kitart elhatározása mellett, míg a tőzsdézésben az lesz eredményes, aki hamar belátja, ha nincs igaza. A jó üzletember olcsón vesz, drágán ad, ám az olcsóság és drágaság a tőzsdén nehezebben megfogható fogalmak. Sőt, a legtöbb eredményes kereskedő azt veszi, aminek felfelé megy az ára, és azt adja el, ami lefelé szánkázik a lejtőn.Ahhoz, hogy a sikerre vezető útra lépj, sok tekintetben változtatni kell a gondolkodásmódodon. A legtöbb emberre frászt hozza a változás szó, de nélküle a hosszú távú tőzsdei siker nem fog eljönni. Ezért adtuk a Portfolio Trader Akadémia következő tőzsdetanfolyamának a Változás nevet. Változás tőzsdetanfolyam abban kivételes, hogy a kereskedés mentális aspektusaira helyezi a hangsúlyt és ehhez adja hozzá a szükséges ismereteket: a stratégiát, a pozícióméretezést és a kockázatkezelést - melyek a siker nélkülözhetetlen építőkockái a kereskedésben.Tény, hogy egy hétvége nem csinál senkiből tőzsdecápát, de a Portfolio Trader Akadémia szemináriumaival , online előadásaival és a TraderSzobában olvasható kereskedési ötletekkel együtt egyértelműen és határozottan ráállítunk a sikerhez vezető útra. Vállald fel, gyere, és változz te is!2017. április 22,23.Portfolio Trader Akadémia, 1033 Polgár u. 8-10. Flórián Udvar Irodaház, D épület 201.