Ígéretes jövő az Adidas előtt

Az Adidas ambiciózus terveket tűzött ki 2020-ig, növelni szeretnék az árbevételt, az üzemi profitmarzsot, számos fejlesztést valósítanának meg és kiemelt figyelmet fordítanak az amerikai piacra, ahol a két fő riválist, a Nike-t és az Under Armourt szeretnék nyomás alatt tartani.Rorsted a deviza hatásoktól tisztított árbevételt a következő 3 évben átlagosan 10-12 százalékkal szeretné növelni, míg az üzemimarzs 11 százalékos szintjével elégedett lenne 2017-ben. Ez egyébként 3,4 százalékpontos emelkedést jelentene a 2016-os szintről, azonban még mindig távol áll a fő versenytárs Nike által kitűzött 14 százalékos üzemi profitmarzstól. Az Adidas fejlesztési tervei között szerepel, hogy 2020-ig megduplázzák az e-kereskedelem árbevételét, így összesen évente 4 milliárd euróval járulna hozzá (2016-ban 1 milliárd euró volt) a várható 25-27 milliárd eurós átbevételhez az e-kereskedelem. Összehasonlításképpen a Nike 2020-ban 7 milliárd dolláros e-kereskedelmi forgalmat tűzött ki célul, 50 milliárd dolláros összforgalom mellett.A cég új vezérigazgatója korábban a Henkel feje volt és sikeresen alkalmazott olyan stratégiát, amellyel növelni tudta a profitabilitást. Ehhez hasonlóan kívánja növelni az Adidas eredményeit is: egyszerűsítené az üzleti folyamatokat, harmonizálná a marketing tevékenységeket és bevezetné a 3D nyomtatást is. Az Egyesült Államok piaca kiemelt figyelmet élvez, mivel az Adidas sportszer eladásainak egyharmadát teszi ki, éppen ezért nagyon fontos, hogy felzárkózzanak a fő rivális Nike-hoz ebben a régióban. Az amerikai piacon egyébként már korábban elindították a reformokat és jelentős beruházásokat eszközöltek, például érdemben növelték a marketing kiadásokat a boltok személyzetének fejlesztése és az infrastrukturális beruházások mellett.A befektetők értékelik az ambiciózus terveket, hiszen 2015 novembere óta nem látott több, mint 8 százalékos napon belüli emelkedés tapasztalható az Adidas papírjainál és ezzel történelmi csúcson jegyzik a részvényeket. Nem csak a friss híreket, hanem a cég elmúlt időszaki teljesítményét is folyamatosan értékelték a befektetők, mivel közel 160 százalékot emelkedett az árfolyam 2015 márciusa óta.