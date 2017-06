Így gázolták el a tech szektort Európában

Múlt hét pénteken nagyobb esés bontakozott ki az amerikai részvénypiacon, azon belül a tech szektort ütötték legjobban a befektetők. A Nasdaq közel két százalékot esett, ami többek között az Nvidia (-6,5%), Netflix (-4,7%), Apple (-3,9%), Alphabet (-3,4%), eBay (-3,3%), Facebook (-3,3%) árfolyam esésének volt betudható. Rajtuk kívül a nemrég részvényenként 1000 dollárt érő Amazon-részvények és a Yahoo!-papírok - melyekről múlt héten döntöttek, hogy eladják az internetes üzletágat a Verizonnak, így lezárult Merissa Mayer nem túl sikeres ötéves ciklusa a vállalat életében - voltak még benne a 35 leggyengébb Nasdaq komponensben, melyek több, mint három százalékot estek a múlt pénteki kereskedésben. Az Apple részvények árfolyama részben azért esett, mert a Bloombergen megjelent egy hír, amely alapján az új iPhone modell lemaradhat a versenytársaktól, elképzelhető, hogy az új modellekből kimarad a gyorsított adatletöltést biztosító alkatrész. A szektorszintű esést pedig az is magyarázza, hogy a Goldman Sachs pesszimistább lett a tech szektor vállalataival kapcsolatban, illetve elindulhatott egy profitrealizálási hullám is a történelmi csúcsok után.A rossz hangulat átragadt az ázsiai részvénypiacokra is, a vezető részvényindexek estek a mai kereskedésben. A főbb európai részvénypiacokon ma egész nap esést látunk, ami főként a tech szektorban levő vállalatok árfolyamának gyengélkedésének tudható be. A Stoxx Europe 600 európai technológiai vállalatokat tömörítő részvényindex értéke már közel 3,5 százalékot esett, a 24 komponens közül az AMS AG részvényeinek árfolyama már közel kilenc százalékot esett.