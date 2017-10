Ijesztő a nyugalom a világban

Történelmi csúcs és mélypont

Jó a hangulat a világ tőzsdéin, a fontosabb részvényindexek egyre magasabbra kúsznak, ezzel párhuzamosan a félelemindexnek is nevezett volatilitásindexek egyre alacsonyabb értéket vesznek fel. Miközben az S&P 500 az elmúlt napokban zsinórban hatodszor állított be új történelmi csúcsot, a VIX index történelmi mélypontra esett, az 1993 óta számított index értéke soha nem volt még olyan alacsony, mint most.

Mi az a VIX?

Miért érdemes figyelni?

Röviden a VIX index értéke azt mutatja meg, hogy milyen volatilitásra számítanak a piaci szereplők a következő 30 napban. A VIX számításához az S&P 500 részvényindexre vonatkozó opciókat veszik alapul, az index az S&P500-ra vonatkozó várt volatilitást jelzi. A VIX értke 0 és 100 között alakul, a 20 alatti értékek alacsony várhat volatilitást jeleznek előre, 30 feletti értékek turbulens időszakokban fordulnak el. Az 1993-ban bevezetett index legmagasabb értéke 2008 novemberben valamivel 80 pont fölött volt, a historikus mélypont pedig tegnap.Sokan úgy gondolják, hogy a VIX előre jelzi, hogy mikor jön nagyobb esés a tőzsdéken, az összefüggés azonban nem egyértelmű, hiszen a VIX pont akkor emelkedik meg, amikor már nagyot estek a tőzsdék, a múltban inkább kontraindikátorként működött a VIX, vagyis amikor extrém alacsony értéket vett fel, akkor érdemes volt felkészülni egy nagyobb részvénypiaci esésre, miközben az extrém magas értékek után jellemzően részvénypiaci felpattanás következett.

Miért ilyen alacsony a VIX értéke?

Erre a kérdésre alapvetően az a válasz, hogy a világ jegybankjai támogató közeget teremtenek a részvénypiaci emelkedéshez, ráadásul több olyan esemény, például a várható amerikai vállalati adócsökkentés összességében jelentősen csökkentette a piaci szereplők pesszimizmusát.

Ezen túlmenően azonban több elmélet is létezik, miért van nyomás alatt a VIX, és talán miért veszítette már el az előrejelző képességét. Az egyik ilyen elmélet, hogy a VIX ETP-k (Exchange Traded Product) nyomják lefelé a VIX értékét, mivel az ETP-k mögött lévő VIX határidős termékeket folyamatosan továbbgörgetik, és ilyenkor a legközelebbi lejáratot adják, a következő lejáratot pedig veszik, így összességében nyomás alatt tartják a VIX értékét.

A VIX értékét az is alacsonyan tarthatja hogy általánosságban relatíve alacsony a korreláció az egyes szektorok, részvények árfolyammozgása között, emiatt a részvényindexek volatilitása, így az S&P500-é is alacsony.

Nem csak a VIX

A VIX értéke historikus mélyponton áll, de más fontos volatilitásindexek értéke is kifejezetten alacsony, egyszóval az előző pontban felsorolt érvek közül az első és az utolsó, vagyis a részvénypiaci emelkedést támogató környezet és a részvények árfolyammozgása közötti alacsony korreláció lehet az a hatás, ami miatt alacsonyan állnak a volatilitásindexek.img4>