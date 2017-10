Ilyen még nem volt a magyarországi IKEA-nál

Magyarországon 13 százalékos árbevétel-növekedésre számít idén az IKEA, amely tavaly 53,87 milliárd forintos forgalom mellett 3,65 milliárdos adózott eredményt ért el. A bővülésben már szerepet játszhat a soroksári áruház is, amely az 1990-ben nyitott Örs vezér téri és az 1999-ben átadott budaörsi után a svéd lakberendezési óriás harmadik hazai egysége. A júniusban megnyílt 34 ezer négyzetméteres soroksári üzlet közel 17 milliárd forintos beruházásból épült fel, az építkezésben másfél év alatt kétezer ember vett részt.Az üzletnyitás óta eltelt bő négy hónap tapasztalatai közül azt emelte ki a Világgazdaság érdeklődésére az IKEA, hogy a már korábban is működő két kirendeltség látogatószáma nagyságrendileg nem változott, holott van átfedés területileg a vásárlók között. A legújabb és eddigi legnagyobb áruház vevőköre Soroksár mellett elsősorban a környező kerületek és a környékbeli települések lakosságára épül, de sokan érkeznek az autópályáról könnyen elérhető vidéki városokból, például Ceglédről vagy Kecskemétről. A társaság friss kutatása szerint az üzlet közvetlen környezetében élők több mint kétharmada ismeri és szereti az IKEA-t, mintegy 20 százalékuknak viszont teljesen új és ismeretlen a lakberendezési vállalat koncepciója és szolgáltatásai.A nagy alapterületű áruház magában foglalja az árukiadót is, ezáltal lehetőséget nyújt, hogy egy helyen szerezzék be a vásárlók akár a komplett konyhai vagy gardróbbútoraikat. Ennek megfelelően a legtöbben hétvégén látogatnak Soroksárra, tervezett vásárlásaikat intézik, kevesebb a spontán látogatás. Az eladások összetételében is tetten érhetők a tervezett vásárlások: az elmúlt időszak legnagyobb értékben eladott termékei a kanapék, az ágykeretek és a gardróbmegoldások, darabszám szerint pedig a konyhai aprócikkek, bögrék, tálak voltak a legnépszerűbbek, valamint a gyertyák, ami már a téli időszak, illetve mindenszentek közeledtét is jelzi. Ezzel párhuzamosan a napokban elindult a karácsonyi készülődés, megérkeztek a csomagolóanyagok és a dekorációk, amelyeket évről évre korábban szereznek be a vásárlók.