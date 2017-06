Ilyen lesz a jövő IKEA-ja

Az IKEA már előre gondolkodik és különböző fejlesztéseket végez annak érdekében, hogy ne maradjon le a piaci versenyben. Az egyik legnagyobb szereplő az e-kereskedelemben az Amazon, amely komoly nyomást gyakorol a hagyományos kiskereskedelmi láncokra, ezért innovációra van szükség, ha versenyben akarnak maradni. Ennek apropóján folyamatosan fejleszt az IKEA, például jövőre egy olyan program indulhat el, melynek keretében viszonteladói weboldalon keresztül is értékesíteni fogják az IKEA termékeket.Ezen felül olyan egyedi megoldásokon is dolgozik az áruházlánc, mint például a virtuális valóság. Az Apple-lel közösen fejlesztenek egy olyan alkalmazást, amelyen 5-600 különböző bútort helyezhetnek el virtuálisan a saját lakásukban a felhasználók. A bútorok három dimenzióban jelennek majd meg, ezt a fejlesztést idén ősszel már élvezhetik a felhasználók, idővel pedig a megjeleníthető bútorok száma is növekszik majd. A virtualitás nem ismeretlen az IKEA részére, hiszen idén februártól már négy áruházban is van lehetőség megtekinteni a különböző konyhai berendezéseket egy erre specializált alkalmazáson keresztül.Az IKEA korábban felismerte, hogy sok vásárlónak messze vannak a hagyományos áruházak, ezért 2015-ben elkezdett a városközpontokban is terjeszkedni, ahol a hagyományos áruháznál jóval kisebb boltokat üzemeltet, ezek mérete közel egytizede a normál áruházénak. Ezekben jellemzően az online megrendelt termékeket veszik át a vásárlók, összesen 44 ilyen üzlet üzemel az Egyesült Királyságban, Kanadában, Norvégiában, Olaszországban, Japánban és Kínában.