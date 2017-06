Irak felrúgta az alkut - Esik az olaj

Az OPEC havi jelentése szerint májusban napi 336 ezer hordóval bővült a kitermelése, napi 32,14 millió hordóra.

Nem így Irak, amely ugyan tavaly decemberben, majd idén májusban is megerősítette, hogy csatlakozik az árak megtámasztását célzó megegyezéshez, ennek ellenére kitermelése napi 44 ezer hordóval, több mint 1 százalékkal 4,4 millió hordó/napi szintre emelkedett májusban.

A piaci egyensúly a korábban vártnál sokkal lassabban áll helyre

Az emelkedés meglepő, hiszen a szervezet 2016 végén korábban nem látott széles körű egységet tudott létrehozni a kitermelés összehangolt csökkentésének érdekében, amelyhez még a kartelben nem tag olajországok is csatlakoztak. Ezt követően idén május végén az eredetileg 2017 első félévére szóló megállapodás 9 hónappal való kiterjesztéséről döntöttek. Az alku értelmében az OPEC-országok napi 1,2 millió hordóval, a nem-OPEC államok pedig további 600 ezer hordóval fogják vissza kitermelésüket.Amellett, hogy az Egyesült Államok gyakorlatilag szembemegy a globális olajiparral, amikor folyamatosan emeli - elsősorban palaolaj- - kitermelését, többen a kartelen belül is igencsak szabadon értelmezik vállalásaikat. Ahogyan korábban is rendre akadtak ilyen országok, a jelek szerint továbbra sem biztosítható a döntés 100 százalékos véghezvitele.Az emelkedést Nigéria és Líbia vezette, e két ország azonban nem vállalt termeléscsökkentést, mivel korábban akkorát zuhant vissza különféle geopolitikai konfliktusok miatt a helyi kitermelés, hogy egyelőre a helyzet normalizálásával vannak elfoglalva.- fogalmazott jelentésében az OPEC.Az OPEC-ben vezető szerepet betöltő Szaúd-Arábia ugyan bejelentette, júliusban már nem csupán kitermelését, de exportját is visszafogja - ázsiai szállításait például napi 300 ezer hordóval mérsékelné; ezzel együtt az olajárak délután a kezdeti lendületet elveszítve már ismét lefelé tartottak és 46 dollár alá kerültek.