Ismerd meg a világ legnagyobb pénzgyárát

Aswath Damodaran

a vállalatértékelés, a portfóliómenedzsment és az alkalmazott vállalati pénzügyek terén alkotott maradandót. Jelenleg a Stern School of Business at New York University pénzügy professzora, több könyve és publikációja is megjelent már a fent említett témákban, melyek a világ számos egyetemén alapvető tantervi követelménynek számítanak.