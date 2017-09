Ismét megjelennek a munkagépek a Városligetben

Persányi Miklós kiemelte, hogy elkészült a Városligeti Faápolási Protokoll is, amely "kőbe vésve" tartalmazza a park fáinak ápolásával kapcsolatos eljárásrendet;

A tervező Garten Studio 118 szervezet 558 javaslatának felhasználásával készítette el júniusra a Városliget parkrehabilitációs vázlattervét, majd szeptemberre az első ütem kiviteli terveit - közölte a keddi, hetedik Liget Park Fórumon a projekt kert- és tájépítészeti feladatokért felelős miniszteri biztosa.szavai szerint ez egyszerre szolgálja a szakszerűséget és az átláthatóságot. A miniszteri biztos beszámolója szerint megkezdődhet a faállomány évtizedes késésben lévő felújítása, a háromszintű növénytakaró kialakítása és a beteg fák cseréje.Az épület rekonstrukciójának lezárulta után megújul a Szépművészeti Múzeum környezete is, ahol sétára, rekreációra alkalmas környezet létesül 2018-ra - számolt be Persányi Miklós.Persányi Miklós elmondta: az egyik parkhasználói csoport a környékbeli gyerekek és a szabadtéri sport lehetőségeit kereső felnőttek, számukra már az első ütem keretében sportpályát alakítanak ki a szintén jövő tavaszra felújítandó Vakok kertje mellett, a most megvalósuló sportfunkciók a későbbi ütemek során azonban még jelentősen bővülnek majd.A Vakok kertje mellett kialakított sportterület elsősorban, de nem kizárólag a közeli oktatási intézményeket szolgálja ki 200 méteres futókörrel, két többcélú labdapályával, távolugró gödörrel, kültéri fitneszeszközökkel, két 60 méteres futópályával, okospaddal és ezek mellett egy új illemhellyel - mondta Szloszjár György, a Garten Studio vezető tervezője. A Vakok kertje elkerítettsége megmarad, továbbra is elsősorban a vakok és mozgássérültek számára lesz látogatható. Ezen a területen új gyógy- és fűszerkertet hoznak létre, megújul a tájékozódást segítő burkolatrendszer, felújítják az építményeket, a vízarchitektúrát, a növényzetet, valamint egy új épület is létesül.A kutyások számára a parkrekonstrukció során kettő, az első ütemben egy kutyafuttató épül. A Hermina úti kutyafuttató több mint fél hektárt foglal majd el; a közvilágítással ellátandó területet tíz méter széles zöldfelületi sáv védi a Hermina út felől - mondta Szloszjár.Szloszjár György hozzáfűzte, hogy a Városliget rekonstrukciója során erősítik az alapvető parkfunkciókat: megújul a közműhálózat és a közvilágítás, számos illemhelyet alakítanak ki, kerékpártárolókat, szelektív hulladékgyűjtőket, információs táblákat helyeznek ki, és az akadálymentesítés is megvalósul. Eközben megkezdődik a faállomány megújítása, ami a beteg és balesetveszélyes, valamint az invazív fajok pótlását jelenti értékes, várostűrő fajokkal - közölte a tervező, hozzátéve: az első ütemben 39 fát vágnak ki, 67-et ültetnek, míg 19-et átültetnek.Persányi Miklós és Szloszjár György a fórumon elhangzó kérdésekre válaszolva elmondták: a napokban írták ki a parkrekonstrukció közbeszerzési eljárásait, ezek sikeres lezárulta esetén a munkálatok akár már október végén megkezdődhetnek.