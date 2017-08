A fintech forradalom a magyar cégek életét is totálisan átírja

Online számlanyitás cégeknek

Felhő alapú vállalkozásirányítási szolgáltatás

Ennek a szolgáltatásnak a fő célja, hogy minél kevesebb adminisztrációval kelljen foglalkoznia a vállalkozásoknak, és helyette a core bizniszükre, értékteremtésre tudjanak koncentrálni.

Banki vállalati platform

A megjelenés támogatója az OTP Business.

A számlanyitás a vállalati ügyfelek számára is könnyebbé vált. Az online igénylés ugyanis gyorsabb és egyszerűbb. Használatával mintegy 60%-kal rövidül a számlaigénylési idő és körülbelül 70%-kal kevesebb adat megadására van szükség a folyamat során. A művelet nagy része otthonról is megtehető, az esetek többségében csak az aláírás miatt kell bemenni a fiókba, ahol a már előre elkészített szerződés várja őket.Egy másik érdekes, a vállalkozások számára már elérhető digitális fejlesztés az OTP eBiz szolgáltatás. Segítségével lényegesen egyszerűbben és gyorsabban - akár heti több órát is megspórolva - végezhetőek el a számlázással, bankolással és könyveléssel kapcsolatos feladatok. A felületen ugyanis a vállalkozók könnyen áttekinthetik saját vállalkozásuk aktuális pénzügyi helyzetét, partnereik jogi státuszát, egyszerűen állíthatnak ki, vagy fogadhatnak be számlákat, amelyeket a felületről egyből ki is egyenlíthetnek. Az adott vállalkozás eBIZ felületére a cégvezető mellett a megfelelő jogosultságokkal rendelkező munkatársak vagy akár a vállalkozás könyvelője is meghívható.Az ipar 4.0 - vagyis az éppen most zajló negyedik ipari forradalom - egyik nagyon fontos koncepcionális eleme a horizontális digitális integráció, amely azt jelenti a gyakorlatban, hogy egy platformon keresztül pl. egy iparág összes beszállítója, alkatrészgyártója, összeszerelő üzeme elérhető. Az ipar 4.0 témáról és a horizontális integrációról ebben a cikkünkben írtunk részletesen. A hatékonyabb kapcsolatépítési rendszer nagyobb piacot, nagyobb versenyt jelent a cégeknek.Ezen logika mentén a bankok is felismerték, hogy nagyon fontos adatvagyon és kapcsolati tőke halmozódik fel náluk, amit érdemes hasznosítani. A cégek is szívesen látnának olyan felületet, ahol egymással kapcsolatba léphetnek, ezen platform tekintetében a bank tulajdonképpen az összekötő kapocs szerepét töltené be.lapunknak ezzel kapcsolatban elmondta, az OTP-nél egy olyan felület fejlesztése van folyamatban, ahol egyszerűen, gyorsan tudnak vevőt vagy beszállítót keresni maguknak a vállalkozások. A bank csaknem 230 ezer vállalkozóval van kapcsolatban, ami a magyar gazdaságnak egy meghatározó szelete, így a fejlesztés várhatóan a szektor széles körét érinti majd.