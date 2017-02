A kínai mobilfizetési piac 50-szerese az amerikainak

Az iResearch kutatása szerint a kínai mobilfizetési tranzakciók értéke 2016-ban triplázódott, 5,5 ezer milliárd dollár (38 ezer milliárd jüan) volt. Az amerikai mobilfizetési piac mindeközben 39 százalékkal 112 milliárd dollárosra bővült a Forrester Research kutatása szerint, vagyis a kínai piac majdnem 50-szer nagyobb az amerikainál.

Nemrégiben írtunk részletesen arról, hogy Kína lett az új fintech-nagyhatalom: Kína a fintech cégekbe áramló kockázatitőke-befektetésekben most először lekörözte Amerikát. Most egy friss kutatás kiderítette, hogy egy ehhez szorosan kapcsolódó területen is Kína vezet, méghozzá elképesztő, hogy mennyire:A kínai piacon az Alibaba kapcsolt vállalkozása, az Ant Financial (Alipay) és a WeChat appján keresztül fizetnek a legtöbbet mobillal. Kínában a bankkártyapiac jóval kevésbé fejlett, mint Amerikában vagy Európában, viszont a mobilnet és a mobilpenetráció hasonlóan fejlett. Emiatt terjednek őrült sebességgel a finetch megoldások és ezért olyan népszerű az e-kereskedelemben a mobilfizetés és a mobiltárcák is. Ugyanakkor az egymás közötti fizetések is népszerűek Kínában, a mobilos P2P fizetések a tranzakciók számának 60 százalékát tették ki. A fizikai kereskedőknél is terjed a mobilfizetés, a boltokban egyre többen QR-kód mobilos beolvasásával fizetnek a kínaiak.