A legnagyobb orosz banknál már robotügyvéd és digitális asszisztens is dolgozik

A legnagyobb orosz bank, a magyarországi leánnyal is rendelkező Sberbank az utóbbi hetekben már a második érdekes fejlesztését mutatja be. Január végén állították munkába azt a "robotügyvédet", amely 3 ezer alkalmazott munkáját könnyíti meg, illetve váltja ki részben. A bankhoz az ügyfelektől beérkező panaszleveleket a szoftver automatikusan tudja kezelni. A robotügyvéd az egyszerűbb eseteket képes automatikusan elintézni, az ügyintézők és ügyvédek ezáltal a bonyolultabb ügyekre tudnak koncentrálni. A megoldás miatt lesznek, akiktől megválnak, de sokak átképzését is tervezik.A Sberbank legújabb fejlesztése az az online személyi asszisztens, amely egy tanuló algoritmussal felvértezve személyre szabott tanácsokat ad a banki ügyfeleknek a pénzügyekben. Az ügyfelek élethelyzetét, életstílusát, előtörténetét is figyelembe véve megjósolja, hogy mire készül az ügyfél (például adózási időszakhoz közeledik vagy nyaralást tervez), és tippeket ad. Ha az ügyfél érdeklődő az ajánlattal szemben, akkor további információkat, linkeket dob fel neki, és a visszacsatolásokból tanulva fejleszti magát.