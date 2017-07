A Samsung a PayPallal szövetkezik a mobilfizetésben

Nem csak bankkártyákkal, hanem ezentúl akár a PayPalnél vezetett számlákkal is használható a Samsung Pay. Ezzel a mobilfizetési szolgáltatás egy 200 millió fős felhasználói kört célzott meg. A Samsung Pay Samsung készülékek közötti és érintéses bolti fizetésekre használható. A szolgáltatás első körben az Egyesült Államokban válik elérhetővé.Magyarországon többféle mobiltárca szolgálatatás is létezik már, többek között a Gránit Bank, a Budapest Bank, az MKB és az OTP (Simple) is nyújt már ilyet.