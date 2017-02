A Samsungot másolja az Apple

A lap úgy tudja, hogy az Apple következő iPhone 8 csúcskészülékei között lesz olyan modell, amely a Samsung Galaxyéhoz hasonló görbített OLED kijelzőt kap. Az Apple állítólag meg is rendelt 160 millió darab ilyen kijelzőt a Samsungtól. Az Apple-nek kijelzőket gyártó JDI is dolgozik a görbített kijelzőn, ami már be is mutattak, de ennek sorozatgyártása legkorábban 2018-ban kezdődik el.A görbített kijelző egy választható feature lesz valószínűleg, ami miatt a legdrágább iPhone modell ára ezer dollár fölé is mehet. Igaz, nemcsak a kijelző miatt lesz drága a telefon. A pletykák szerint vezeték nélküli töltést, írisz-olvasót, 3D szelfi készítésére alkalmas előlapi kamerát, kiterjesztett valóság featureöket és fémvázat is kaphat.

Szükség is lesz az újításra, évek óta az látszik, hogy megtorpant az innováció az Apple-nél. Egyes vélemények szerint egyenesen unalmas lett az iPhone, ami pedig azért nem jó hír az eladások szempontjából, mert nem lesz túl nagy a kísértés, hogy mindig megvegyük a legújabb készüléket.