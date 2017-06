A történelem legnagyobb tévedései, amiket el sem hiszünk

Aki szerint a Netflix nem versenytárs

Sem a RedBox, sem a Netflix nincs a radaron, mint versenytárs

- nyilatkozta a videókölcsönző Blockbuster vezérigazgatója még 2008-ban a Motley Foolnak. És végül igaza is lett, tényleg nem lett versenytársa a Netflixnek. A streaming videózás ugyanis úgy letarolta a piacot, hogy két évvel később a Blockbuster kénytelen volt csődöt jelenteni.Hasonlóképpen vélekedett az NBCU egyik vezetője, Alan Wortzel is, aki azt gondolta, hogy hülyeség, hogy az olyan tartalomszolgáltatók, mint a Netflix, majd leváltják a televíziós csatornákat. Ehhez képest most az NBC és a többi kábelszolgáltató azért küzd, hogy fennmaradjon a Netflix, a Hulu és társai mellett.

Forrás: Shutterstock

Steve Ballmer szerint a Google nem is igazi cég

Ötszáz dollár? Ez a legdrágább telefon a világon. És az üzleti felhasználóknak nem is jó, mert nincs fizikai billentyűzete. Így pedig nem igazán használható e-mailezésre

De a televízióval szemben annak idején hasonlóképpen sok volt a kétség, a 20th Centurty Fox egyik alapítója nem jósolt túl nagy jövőt a készülékeknek annak idején. Daryl Zanuck azt mondta, hogy az emberek meg fogják unni, hogy egy dobozt nézzenek egész este. Ha úgy vesszük, akkor végülis igaza volt, mert már nem egy dobozt, hanem egy kicsi kijelzőt nézünk esténként.- mondta Steve Ballmer az első iPhone-ról. A világ azonban nem így gondolta, ehhez pedig elég megnézni, hogy hány darab iPhone-t és hány darab Microsoft-okostelefont adnak el manapság.

Az iPhone 7 Plus, forrás: Shutterstock

A Google nem is egy igazi vállalat. Csak egy kártyavár.

A Nintendo a mobiljátékokról

A mobil játékok teljesen használhatatlanok fogyasztói szemmel

Nem csak az Apple-termékekkel kapcsolatban volt szkeptikus Steve Ballmer, de a Google-ről sem volt túl jó véleménnyel.Lehet, de akkor egy nagyon sokat érő kártyavár: anyavállalata, az Alphabet piaci kapitalizációja jelenleg 660 milliárd dollár, 100 milliárd dollárral több, mint a Microsofté.- mondta a Nintendo észak-amerikai vezetője 2011-ben. Ezt valószínűleg már meggondolta, amióta 65 millió havonta aktív felhasználója lett a Pokemon Go játéknak.

Forrás: Shutterstock

Kinek kellenének a számítógépek?

Szerintem legfeljebb öt számítógép eladására van piac a világon

- mondta Thomas Watson, az IBM elnöke 1943-ban. Végülis igaza lett, hiszen az IBM nem is adott el sokkal több személyi számítógépet azóta.

Forrás: AFP / fotós: Franck Fife

Nem tudok elképzelni olyan okot, hogy az emberek számítógépet tartsanak az otthonukban.

A Motorola az iPodról

Mi a francért jó a Nano? Ki hallgat meg ezer zeneszámot?

Nem az IBM-vezér volt az egyetlen hitetlenkedő a személyi számítógépeket illetően. Ken Olsen, a Digital Equipment alapítója 1977-ben, egy évvel azután, hogy az Apple bemutatta első számítógépét, azt nyilatkozta, hogyNem lett igaza végül.Egy 2006-os konferencián beszélt a Motorola akkori elnöke, Ed Zander, akit a jelenlévők megkérdeztek arról is, hogy mit gondol az Apple hordozható zenelejátszójáról, az iPod Nanoról. Miután a Motorolának volt versengő terméke, ezért természetesen nem volt túl jó véleménnyel az Apple kütyüjéről:Később természetesen azt mondta a cég, hogy Zander csak viccelt.

Forrás: Shutterstock

Az önvezető Jaguarok

Volt, aki a telefonban sem hitt

A Jaguar kutatás-fejlesztési részlegének vezetője, Wolfgang Epple 2015-ban azt mondta, hogy nem akarnak olyan robotot építeni, ami teherszállítást végez A pontból B pontba. Ehhez képest azóta 25 millió dollárt tettek a Lyft nevű cégbe, hogy felzárkózzanak az önvezető autózással a versenytársakhoz.Alexander Graham Bell 1876-os találmányát a Western Union elnöke, William Orlon elektromos játéknak nevezte.

Forrás: Shutterstock