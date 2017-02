A világ egyik legnagyobb fintechbankja már 4,3 milliárd dollárt ér

A SoFit a legutóbbi kockázatitőke-bevonási körében 3,2 milliárd dollárra értékelték, a mostani körben várhatóan 4,3 milliárd dollárra értékelik.

A P2P hitelezésben utazó egyik legnagyobb amerikai fintechcég, a SoFi (Social Finance Inc .) fél milliárd dollárnyi kockázati tőkét vonna be, amiből növekedési terveiket finanszíroznák - tudta meg a Bloomberg. Elsősorban az online hitelezési üzletágban és a személyre szabott pénzügyi szolgáltatásokban növekednének.A kockázati tőkét részben ázsiai befektetőktől szerzik. Az új tulajdonosok nem csak tőkét emelnek a SoFiban, hanem a cég által közvetített hitelekből is vásárolnak majd.Igaz, a tőkebevonási kör még nem zárult le. A SoFi 2011-ben indult el, Amerikában a második legnagyobb P2P hitelezőként tartják számon. Eredetileg csak diákhitelek kiváltásával foglalkozott a platformján, mostanra viszont karrierépítési, és networking szolgáltatást is nyújtanak. Sőt, február elején vásárolták fel a Zenbanx nevű, számlavezetéssel, nemzetközi átutalásokkal és bankkártyákkal foglalkozó startupot. Ezekkel a szolgáltatásokkal együtt a SoFi gyakorlatilag egy digitális bankká alakul.