Bankkártyával támad az egyik legnagyobb pénzküldési szolgáltató

Tavasszal a Square pénzküldő szolgáltató jelentette be, hogy bankkártyát bocsátának ki, amellyel a náluk vezetett számla terhére lehet fizetni a boltokban. Most a Square legnagyobb versenytársa is bejelentette, hogy bankkártyát bocsátanak ki, egyelőre a kártyák béta-tesztje zajlik.Mindkét megoldásban közös, hogy ha szolgáltatónál vezetett Venmo és Square egyenleg lemerül, akkor egy banknál vezetett bankszámlát is a kártya mögé tesznek, melyről levonják a vásárlás értékét. Mindkét szolgáltató kártyája díjmentesen használható.A Venmo egyébként nem kispályás, egyetlen negyedévben is 2-3 milliárd dolláros pénzforgalmat bonyolít, a bankok közötti térbe lépve olyan platformot ad, amelyen keresztül egyszerűen és lényegesen gyorsabban lehet pénzt küldeni, mint banki átutalással.