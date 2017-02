Csak a bankok tudják, mekkora veszélyben van náluk a pénzünk

a bankos és biztosítós vezetők csupán 21 százaléka, azaz ötöde mondta azt, hogy teljesen biztos abban, hogy felfedeznék, ha valaki feltörné a rendszerüket, és meg is tudnák védeni azt.

Az egyik fontos érv a fintech cégekkel szembeni mindenkori viták során az, hogy lehet, hogy a fintechek sok mindent jobban csinálnak, de legalább a bankokban biztos lehetsz benne, hogy jó helyen van a pénzed. Most azok is kapnak egy érvet a Capgeminitől, akik esetleg ezt nem így gondolják.A kutatócég 9 országban 7600 banki ügyfelet és 180 banki és biztosítói adatvédelmi és biztonsági vezetőt kérdezett meg arról, mit gondolnak a pénzintézetek biztonságosságáról. Miközben az ügyfelek 83 százaléka maximálisan bízik a szektor védelmében, addigA következő adatbiztonsággal foglalkozó uniós szabályozás (GDPR) kötelezővé teszi a cégeknek, hogy legfeljebb 72 órán belül jelentsék, ha adatot loptak tőlük. Ha kiderül, hogy valójában mennyi kísérlet és esetleg sikeres adatlopás történik a cégeknél, az sokat változtathat majd az erődnek hitt bankok megítélésén.Ez azért is fontos, mert az ügyfelek 65 százaléka szerint a adatok védelme extrém fontos abban, hogy ki melyik bankot vagy szolgáltatót választja. Még egy érdekesség, hogy miközben az ügyfelek csupán 3 százaléka mondta, hogy szerinte a bankját már sikerült feltörni, addig a valóság az, hogy a megkérdezett pénzintézetek negyede vallotta be, hogy érte már sikeres hackertámadás.