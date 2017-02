E-személyire is fel lehet tölteni a vasúti bérletet

Kazai Katalin, a MÁV-Start Zrt. értékesítési igazgatója a fejlesztést bemutató keddi budapesti sajtótájékoztatón elmondta: a vasúti bérleteket az igazolványok chipje tárolni tudja, így aIlyen bérletet vásárolni Budapest Déli pályaudvaron és Pusztaszabolcson, valamint Százhalombattán lehet.Hozzátette: a 2016. november 14. előtt kiadott igazolványoknál az alkalmazáshoz szükséges applikációt a bérletpénztáraknál lehet telepíteni, az újabb igazolványoknál erre nincs szükség. Elmondta azt is, hogyVidra András, a vasúttársaság infokommunikációs és technológiai rendszerek főigazgatója közölte: a bérlet offline módon is biztonságosan ellenőrizhető, a kártyára fölírt bérletet a régióban még egyetlen vasúttársaság sem vezette be.Hozzátette,és további informatikai fejlesztéseket is bevezetnek a kényelmesebb jegyvásárlás érdekében. Emlékeztetett arra, hogy a vasúttársaság teljes hálózatán működik már az elektronikus jegyrendszer, ésMegújul a www.elvira.hu oldal és az internetes jegyértékesítés, az elővárosi pályaudvarokba és intermodális csomópontokba pedig új jegykiadók kerülnek - mondta el.Hajzer Károly, a Belügyminisztérium informatikai helyettes államtitkára a tájékoztatón felidézte: az új személyik bevezetésekor fontos célkitűzés volt, hogy az igazolványok azonosítóként a közlekedésben is szerepet kapjanak. Ezt a MÁV valósította meg elsőként, és várhatóan más közlekedési társaságok is hasonló fejlesztésekkel jelentkeznek - tette hozzá. Hangsúlyozta, hogyA helyettes államtitkár elmondta, hogy az e-személyi sikeres újításnak bizonyult, mert az igazoló funkcióján túl lehetőséget ad sokféle szolgáltatás - elektronikus aláírás, banki szolgáltatások, úti okmány - igénybe vételére.- tette hozzá Hajzer Károly.