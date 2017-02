Egy év múlva már elektronikus bérlettel utazhatunk Budapesten

az eredeti szerződések még nem tartalmazták a tavaly bevezetett elektronikus személyi igazolvány használatát,

jelezni kellett ezt a beruházást finanszírozó Európai Újjáépítési és Fejlesztési Banknak is.

Több különböző határidőről szó volt már, most a társaság 2018 elejétől várható fokozatos indítást ígért a rádiónak , ami igazodni fog az országosan átjárható jegy- és bérletrendszerhez is: a kibocsátott kártyákkal különböző közlekedési társaságok szolgálatásait átjárható módon lehet majd igénybe venni. Először a bérleteket, majd a jegyeket vezetik be az elektronikus rendszerbe, a papír alapú termékek fokozatos kivezetésével párhuzamosan.A BKK azon dolgozik, hogy több csúszás már ne legyen, az eddigit több különböző körülmény okozta:A mostani projekt részeként beléptető kapukat telepítenek a metróállomások "jelentős részéhez" és hat HÉV-állomáshoz is, ezek időpontja a 3-as metró felújításától és az engedélyezési folyamattól is függ, az első kapuk az idei év másodi felében jelenhetnek meg.