Elárulta a volt bankvezér, miért tűnhetnek el a bankok

Gondoljon csak bele, hogy ha mi ketten élnénk a világon - önnek lenne pénze, nekem meg kellene pénz - akkor ezt a tranzakciót megoldanánk egymás között. Mivel több milliárd ember él a földön, ezért van most bankrendszerünk.

Jenkins úgy véli, hogy amit most szinte minden iparágban látunk, de különösen a bankszektorban, annak az a lényege, hogy a hagyományos szereplők ugyan általában jók az innovációban - rengeteget költenek is erre - de a (digitális) transzformáció nagy falat nekik. Nagy tech cégek és kicsi fintechek uralják az innovációs teret, és ezt a bankok is kezdik felismerni.Az innováció egyik fontos területe szerinte a blockchain technológia lesz, ez ugyanis éppen a köztes szereplők megszüntetését hozhatja el. A CNBC műsorában így magyarázta ezt el:A blockchain, vagyis a Bitcoin-technológiája képes arra, hogy kiváltsa a központi szereplőket. A bankok ugyan már foglalkoznak vele, de a benne rejlő igazi potenciált még nem fedezték fel."Úgy gondolom, ez is úgy működik, mint minden technológiai fejlesztés. Először csak egy kis csoportot ér el, a hagyományos szereplők nem foglalkoznak vele, abban bíznak, majd egyszercsak eltűnik. Aztán egyre többen kezdik el figyelni, majd kísérleteznek is vele" - tette hozzá Jenkins. Ráadásul a blockchain segítségével akár jelzáloghitelezési folyamat is pár percre csökkenhet, vagyis a technológia nagyon komoly újításokat hozhat.