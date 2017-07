Elindul a világ meghódítására a kínai mobilóriás

A Xiaomi olcsó, de nagy tudású okostelefonokkal tört be a mobilpiacra és pár év alatt a világ legnagyobb mobilgyártói közé emelkedett fel. Tartja az egy nap leforgása alatt legtöbb eladott készülék Guinness-rekordját: egyszer összesen 2,12 millió darab készüléket értékesített egyetlen nap alatt.Azóta bővítette termékkínálatát, okoskarkötőkkel, légtisztítókkal és egy technológiai óriásvállalattá nőtte ki magát. Piacvezető szeretne lenni az "Internet of things" készülékekben, mindennel összekapcsolná az okostelefonokat a televízióktól kezdve a kávégépekig. Például képzelj el egy olyan lámpát, ami lekapcsol, ha mély álomba zuhansz, vagy egy rizsfőzőt, ami elindul, mielőtt hazaérsz.Már a világ 40 országában jelen van, termékeit online értékesíti közvetlenül a vásárlóknak, vagy partnereken keresztül. Idén a külföldi terjeszkedés nevében olyan országokba lépett be, mint Oroszország, az Egyesült Arab Emírségek, vagy Egyiptom. Indiában meg Indonéziában helyi gyártás is van, jövőre pedig Délkelet-Ázsia, illetve Kelet-Európa lesz a cél. Bár az olcsó telefonokkal a fejlődő piacok jelentik a célközönséget, nyugat-európai országokba is be akar törni a Xiaomi.

Xiaomi okostelefon és karkötő, forrás: AFP / fotós: Money Sharma