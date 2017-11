Fontos bejelentést tett az MNB a biztosítóknak

Az MNB innovation hub és regulatory sandbox megoldásáról Szombati Anikó tart előadást november 16-ai konferenciánkon. Az utolsó helyek még kiadók, ne maradjon le róla! ÁTTEKINTÉS

Idén ősszel és nyár végén mérték fel a finetch szektort, az MNB most fogja megkeresni a biztosítókat, az insurtech szektor következik most a sorban. A MABISZ-on keresztül fognak kapni megkeresést.

Az MNB készített egy felmérést, hogy nyitottak lennének-e az emberek újszerű digitális szolgáltatások kipróbálására, amelyeknek még nincs meg a kidolgozott jogszabályi háttere.Az eredmények szerint a lakosság 18 százaléka nyitott lenne erre, ami egyáltalán nem elhanyagolható piacnak számít.Bár az életbiztosítási területen még mérhetetlenül alacsony az online értékesítés szerepe, az utasbiztosítások több mint 74 százalékát, a KGFB-nek 34%-a, a vagyonbiztosítás 18,4%-, a Casco termékek 8,8%-a online. Ebben segített az MNB 2015-ös online-értékesítési ajánlása, illetve a 2017-es felhő-ajánlás, amely a felhők biztosítók általi használatának feltételeit rögzíti, ez ugyanis komoly kockázatot jelenthet, ha nem megfelelően használják - emelte ki Windisch László.előbbi egy koordinált egyeztetés kerete lesz, míg utóbbin belül az általánostól eltérő, lazább szabályozói környezetet hozhatnak létre, amely egy kijelölt célcsoportnál alkalmazható majd.Ha a szabályozott piacon (Regulatory Sandboxon) belül az MNB megismerte az új szolgáltatást, és minden rendben ment, akkor a hagyományos piacra léphetnek a cégek oly módon, hogy nekik is a már érvényben lévő szabályoknak kell megfelelni. Ez azt jelenti, hogy nem élvezhetnek szabályozásbeli előnyt a későbbiekben, ugyanakkor az új szolgáltatás kipróbálást különféle megkötések mellett, de lazább szabályokkal tehetik meg.Windisch László a biztosítási piac általános felügyeleti értékelésébe kitért arra is, az MNB szerint van hely arra, hogy a szektor az ár-érték arány növelésére tegyen próbálkozást a lakásbiztosításoknál.Az etikus csomag nem okozott sokkot, az eddigi hat hónapos tapasztalat alapján eddig a szabályozási keretrendszer nem hozott földrengésszerű változást. Az MNB arra számított, hogy a megmaradási idő nőhet az etikus életbiztosítási szabályok bevezetésével. Az MNB adataiból már látszik is, hogy nőtt a biztosítók megmaradási időre vonatkozó várakozása, így a kieső bevételeket a hosszabb megmaradási idő kompenzálhatjaA nagy szabályozási kihívások között szerepel a PRIIPS és az IDD uniós szabályok bevezetése, ez az MNB-nek is kihívás, ugyanis több mint 200 oldal joganyag magyar szabályokba történő átvezetéséről van szó. Egyedi megoldások helyett nyílt kommunikációt várnak el a biztosítási szektortól, a megfelelést már a termékfejlesztésnél el kell kezdeni.