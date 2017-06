Hat ok, ami miatt a Microsoft a világ egyik legnagyobb lúzere

Táblagép

Nem köztudott, de volt már a világon táblagép azelőtt, hogy az Apple bemutatta volna az iPadet. Nem az Apple fedezte fel a táblagépet, mint műfajt, hiszen a Microsoft több mint egy évtizeddel megelőzte és piacra dobott egy érintőképernyős táblagépekre optimalizált Windows XP-verziót. De tény, hogy az iPad vitte sikerre ezt a termékkategóriát, és azok a táblagépek, amiket a Microsoft operációs rendszerével kerültek az üzletekbe a 2000-es évek elején, úgy eltűntek a süllyesztőben, mintha soha nem is lettek volna.

HP-tablet 2002-ből, forrás: AFP / fotós: Yoshika Zutsuno

Később, amikor a táblagépek már befutott és széles körben elfogadott termékek lettek, a Microsoftnak volt egy újabb próbálkozása a termékkategóriában. 2012-ben bemutatta a Surface-t, amivel elsősorban az üzleti ügyfeleket célozta meg. De a felhasználók nehezen használhatónak találták és a Microsoft nem tudta meggyőzni a fejlesztőket, hogy alkalmazásokat fejlesszenek rá. És ezzel be is zárult az ördögi kör: mivel nem fogyott a Windowsos Surface, ezért nem fejlesztettek rá alkalmazásokat, és mivel nem voltak alkalmazások, ezért nem vették a Surface-t az emberek.

Forrás: Shutterstock

Zune

Ennek megfelelően természetesen a termék bevételei is csökkennek, 2017 első negyedévében 26 százalékkal zuhantak a Surface értékesítéséből eredő bevételek - derült ki a Microsoft legutóbbi negyedéves gyorsjelentéséből.Az igazsághoz hozzátartozik, hogy az egész piac szenved. Az első felfutás után a táblagépek értékestései csökkennek a világban, még az Apple sem tudja megfordítani a trendet. Az egyre nagyobb okostelefonok megjelenése miatt megkérdőjeleződött a táblagépek, mint termékkategória létjogosultsága, az első negyedévben összesen 36,2 millió táblagépet adtak el a világban, 8,5 százalékkal kevesebbet, mint egy évvel korábban.Az Apple az iPoddal forradalmasította a hordozható zenelejátszók piacát, a sikerein felbuzdulva pedig a Microsoft is megjelent saját termékével, ami a Zune nevet kapta. Mindössze 5 éves pályafutása után 2011-ben megszüntette a terméket, miután legfeljebb egyszámjegyű részesedéseket tudott kihasítani a piacból az értékesítések volumene alapján. Pedig agresszív marketingkampánnyal próbálkozott a Microsoft és természetesen tartozott hozzá egy letöltőközpont is, ahonnan zenét, filmeket, vagy televíziós műsorokat lehetett letölteni.

Forrás: AFP / Timothy A. Clary

Bing

A Google-lel még a Yahoo sem bírt el az internetes keresők piacán, a piacra újonnan belépőknek pedig nem sok esélye volt. A Microsoft 2006-ban bemutatta a Live Search keresőjét, amit 2009-ben Bing néven újított meg. De addigra már a Google-é volt az internet világa.A Microsoft még olyanokkal is próbálkozott, hogy Starbucks-ajándékkártyát kaptak a használók, sőt, a Yahoo-val és a Facebookkal is együttműködött az internetes keresésben, de nem sok sikerrel. Egyesített erőikkel is csak negyedannyi forgalmat tudnak generálni, mint a Google.

Forrás: Shutterstock

Windows Vista

Amiben sikeres is (ezt nem vitatjuk), hiszen a Windows még mindig domináns az asztali számítógépek és a laptopok piacán.

Vannak hardverei is a Microsoftnak, de elsősorban még mindig szoftverfejlesztő vállalat.De nem mindegyik operációs rendszere futott be nagy karriert, a Windows Vista például inkább bukás volt.2007. januárjában debütált a Windows Vista, ami új, grafikus felülettel jött és minialkalmazásokkal, amivel az időjárásról, vagy a friss hírekről tudtak gyorsan értesülni a felhasználók. Ez volt az első olyan operációs rendszer, amit kifejezetten az internetgenerációnak tervezett a Microsoft. De ahelyett, hogy a világ új, trendi operációs rendszere lett volna, csak fejfájást okozott az amerikai szoftveróriásnak. A nyomtatók, digitális kamerák és MP3-lejátszók nem működtek tökéletesen vele, mert a gyártóknak nem volt elég idejük rá, hogy a megfelelő illesztőprogramokat lefejlesszék. A régebbi számítógépek processzora pedig egyszerűen nem bírta el a Vistát. Bár biztonságosabb volt, viszont ez a használhatóság kárára ment.

Forrás: AFP / fotós: Paul J. Richards

Microsoft Phone

Természetesen a Microsoft nem elégedett meg azzal, hogy a személyi számítógépek piacát uralja, az okostelefonok-szegmenst is meg akarta hódítani. Csak kicsit későn lépett. Mire észbe kapott, addigra már az Android és az Apple lefölözte a piacot. A gyártók közül szinte csak a Nokiára támaszkodott a Microsoft, ami szintén hibának bizonyult, mert a Nokiák nem igazán tudták felvenni a versenyt az iPhone-nal és a Samsung Galaxy telefonokkal.A Windows Phone csempés megjelenítése különleges volt az Android és az iPhone világában, de több Microsoft termékhez hasonlóan ez sem volt teljesen gördülékenyen használható. A Windows Phone halálát az jelentette, hogy az informatikusok mellőzték az alkalmazások fejlesztésénél, mivel viszonylag kevés Windowsos telefon volt a világon, így gyenge volt a választék az alkalmazásokból. És az ördögi kör ismét bezárult, mert mivel nem voltak alkalmazások rá, így nem is találták túl vonzónak a Lumia néven futó telefonokat az okostelefon-vásárlók.A Microsoft 2014-ben felvásárolta a Nokia mobilgyártó üzletágát, hogy házon belül tudja a fejlesztéseket, azt remélve, hogy ezzel hatékonyabban tudja felvenni a harcot az okostelefonok piacán. De csak a veszteségeket termelte a Microsoftnak, így végül 2016-ban eladta a gyártást és a márkanevet és kiszállt a Lumia-üzletből veszteségleírások és elbocsátások árán.

Forrás: Shutterstock

Internet Explorer

Nem igazán illik a sorba, hiszen valaha a világ első számú böngészője volt az Internet Explorer, de nem mehetünk el a megemlítése nélkül, ha a Microsoft bukott termékeiről beszélünk. A versenytársak a földbe döngölték az elmúlt években, a Mozilla és a Google Chrome-ja lett az internetezők kedvence. Jelenleg a Chrome piaci részesedése 54 százalék, az Internet Explorert pedig a felhasználók kevesebb, mint 5 százaléka használja.