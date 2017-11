Hatalmas elbocsátásokra készülnek a nagybankok a technológiai fejlődés miatt

Hasonló témákról is szó lesz a Portfolio Banking Technology konferenciáján, november 16-án. Ne maradjon le róla! ÁTTEKINTÉS

A japán nagybankok az utóbbi időben sorra jelentették be, hogy hosszú távon több tízezer ember állását szüntetik meg. A Mizuho Bankcsoport 19 embert bocsájt el a következő 10 évben, a Mitsubishi UFj Financial szeptemberben 9500 dolgozó leépítését tervezte be ugyanezen időtávon (a dolgozói létszámát ezzel harmadával csökkenti), míg a Sumitomo Mitsui Financial Group 4500 embert rúghat ki 10 év alatt.A japán nagybankoknál a mesterséges intelligencia és az automatizáció teszi lehetővé, hogy a dolgozók hatékonyabban végezzék el a feladataikat, illetve egyes feladatok elvégézésére robotok is képesek lesznek. A Mizuhónál van olyan fiók, ahol robottanácsadó segít az ügyfeleknek a befektetés kiválasztásában, a Sumitomo pedig teljesen papírmentes fiókok kiépítsését tervezte be a következő 3 évben, és olyan belső adminisztratív robotokat állítanak munkába, melyek 1,2 milliárd dollárral csökkentik az éves teljes kiadásaikat.