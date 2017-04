India legnagyobb IT-vállalata fejleszt Budapesten

Szijjártó Péter hozzátette, a TCS India legnagyobb IT vállalata, magyarországi központjában 1800 magasan képzett közgazdász, informatikus és fejlesztő dolgozik. A tárcavezető szerint óriási verseny van Európában a beruházásokért a nagy, csúcstechnológiát képviselő ázsiai vállalatokért küzd Nyugat- és Közép-Európa is.Az indiai vállalatok magyarországi beruházási kedvének dinamikus bővülése látszik a kereskedelmi forgalomban is, amely januárban 20 százalékos növekedéssel megközelítette az 50 millió dollárt. A legtöbb indiai beruházás az autóiparba, az élelmiszeriparba és a víziparba érkezett az utóbbi időszakban.Prabal Datta ügyvezető igazgató elmondta, az új irodával inspiratív környezetet szeretnének kialakítani a munkavállalóknak, hogy sikeresek lehessenek a digitalizálódó világban, és a legjobban tudják hasznosítani tudásukat. Beszámolt arról is, folyamatosan alakítják ki az együttműködést az egyetemekkel, gyakornoki pozíciókat biztosítva, amelyek később munkahelyekké alakulhatnak.