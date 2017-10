Kínai fintech hódítja meg Amerikát

A Reuters értesülése szerint körülbelül 900 millió dollárosra tervezték a kínai Qudian IPO-ját, amelyet szerdán tartanak meg, az eredeti célár 24 dollár volt. A cég piaci értéke 7,9 milliárd dollár lehet, idén nagy valószínűséggel ez lesz a legnagyobb IPO, amelyet kínai cég hajt végre Amerikában.A cég által kibocsátott 37,5 millió amerikai letéti részvény (ADS) 19-22 dolláros ársávban kelhet el, de a társaság összesen akár 43,1 millió részvényt is kibocsáthat, ha a részvényjegyzők érvényesítik opciójukat.A Qudian online hitelezésben utazik, mobilappon keresztül nyújtanak kisebb összegű fogyasztási hiteleket főleg fiatal, már dolgozó ügyfeleknek. A felhasználók például 400 jüant (kb. 16 ezer forint)is felvehetnek akár pár hetes, akár hat hónapos törlesztéssel.A hitelkérelmeket szinte azonnal elbírálják, mivel adatelemzésen alapuló módszerrel állapítják meg az adósok minősítését. A tradícionális adósminősítési módszereken túlmutató, közösségi és viselkedési tényezőket is figyelembe vesznek az egyedi kockázatok kiszámításánál.A Qudianban nagytulajdonos az Ant Financial, amelynek kapcsolt vállalkozása (lényegében anyavállalata) az Alibaba, a második leggazdagabb kínai, Jack Ma cége. Az elfogadott hitelkérelmek után az összeget az Ant Financialnál vezetett AliPay számlára küldik.