Kinek kell az Uber, amikor jön a Waze nagy dobása?

Az izraeli és San Franciscó-i teszt után - amelyek az elvárásoknak megfelelően sikerültek - most néhány kiválasztott amerikai és latin amerikai városban folytatják a Waze utazásmegosztós szolgáltatásának bevezetését - fejtette ki a Waze vezére, Noam Bardin egy interjúban.A Waze utazásmegosztó szolgáltatása az Ubernek is versenytársat jelent, ugyanakkor a két szolgáltatás mégis másképpen működik. Míg az Uber inkább egy megosztásos alapon működő, on-demand taxiszolgáltatásnak felel meg, addig a Waze az egyébként is egy irányba tartókat (autóst és gyalogost) szeretné csak összekötni, és a sofőr kb. csak az üzemanyag árának megfelelő összeget kérhet el az utasoktól.