Lenyomja a Bitcoint a kistestvére? - Hatalmas áttörést várnak tőle

"Casper"

A Bitcoint működtető technológia a blockchain, ami a megosztott könyvelés elvén (distributed ledger) egy hálózat résztvevői által konszenzusban kezelt adatbázist jelent. A 2014 elején bemutatott Ethereum ugyanezen az elven működik, csak míg a Bitcoin főleg digitális pénzként, elszámolási egységként használható, addig az Ethereumot nem csak erre találták ki.Az Ethereum a Bitcoin szellemi alapijaira épülő olyan újabb kriptopénz, amelyet már úgy írtak meg, hogy kifejezetten alkalmas legyen okosszerződések programozására. A nyílt forráskódú szoftverhez a programozók szabadon fejleszthetnek új applikációkat, többek között értékpapír kibocsátására, domain regisztrációra, hivatalos online szavazásra, crowdfundingra is használható.Az okosszerződés úgy működik, hogy például egy feltétel teljesülése esetén automatikusan lezajlik egy fizetési tranzakció. Az online fogadásban ez úgy néz ki, hogy ha valaki fogad egy focimeccsre, és bejön a tippje, akkor automatikusan megkapja a nyereményét. Így egy szerződés megszeghetetlenné válik, gyakorlatilag biztosítékokra sincsen szükség. Az Ethereum itt elszámolási egységként (pénzként) is tud viselkedni, és ahogy a Bitcoinnál, a hálózat számítási kapacitását biztosító bányászok is ebben a pénznemben kapják a fizetségüket.A Bitcoin után a második legnagyobb kapitalizációjú kriptopénz az Ethereum, azonban az eredetihez hasonlóan ennek a virtuális valutának a története sem mentes a botrányoktól. Tavaly június végén egy hackertámadás érte az Etehereumra épülő Decentralized Autonomous Organization (DAO) nevű startupot, akkor 60 millió dollár értékű Ethereumot loptak el.Az Ethereum háza tájáról jó hírek érkeztek, ugyanis az Ethereum új bányászási elvét már ebben az évben munkába állíthatják. A "Casper" névre keresztelt biztosítéki rendszer az ígéret szerint jóval hatékonyabb, ezért jóval olcsóbb is lesz, mint a két kriptopénz tranzakcióinak elszámolását végző mostani bányászási rendszer.Idén az Ethereum árfolyama 90 százalékot emelkedett, miközben aBitcoin is történelmi rekordot döntött, de csak 24 százalékos pluszban jár 2017-ben. A Bitcoin piaci kapitalizációja jelenleg 19,1 milliárd dollárnál jár, az Ethereumé pedig 1,4 milliárd dollárnál.

Forrás: Coinmarketcap.com